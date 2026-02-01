Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1171, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (31):
01 - 03 - 07 - 09 - 13 - 25 - 28
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 76 apostas ganhadoras, R$ 2.190,80
- 5 acertos: 2319 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 25533 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 58086 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6038, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 035319 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 040500 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 008580 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 042984 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 048393 - valor do prêmio R$ 20.503,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3602, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (31):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.615.283,59
- 14 acertos: 223 apostas ganhadoras, R$ 3.062,25
- 13 acertos: 10006 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 137766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 840756 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BOQUEIRAO/PB
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 325, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (31):
13 - 14 - 19 - 21 - 26 - 41
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 37.004,38
- 4 acertos + 2 trevos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.846,37
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 714 apostas ganhadoras, R$ 136,68
- 3 acertos + 2 trevos: 827 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8377 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6840 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 68162 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2967, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (31):
01 - 06 - 38 - 47 - 56 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 59.070,09
- 4 acertos: 6741 apostas ganhadoras, R$ 1.039,98
Acumulado para o próximo concurso: R$ 130.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6942, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (31):
16 - 33 - 34 - 50 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 14.972,25
- 3 acertos: 2068 apostas ganhadoras, R$ 151,69
- 2 acertos: 60862 apostas ganhadoras, R$ 5,15
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2350, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (31):
05 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 71
Time do coração: BOTAFOGO/RJ
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 98.913,43
- 5 acertos: 104 apostas ganhadoras, R$ 1.358,70
- 4 acertos: 1744 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 16821 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 12420 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00