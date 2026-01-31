Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2919, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
17 - 25 - 26 - 32 - 33 - 43
2º sorteio:
05 - 07 - 11 - 26 - 31 - 33 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.128,49
- 4 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 127,01
- 3 acertos: 7704 apostas ganhadoras, R$ 3,18
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 3.860,95
- 4 acertos: 495 apostas ganhadoras, R$ 99,04
- 3 acertos: 9164 apostas ganhadoras, R$ 2,67
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3601, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 1.815,13
- 13 acertos: 7385 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 91121 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 505393 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2882, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):
01 - 03 - 06 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 23 - 31 - 32 - 41 - 44 - 63 - 64 - 66 - 71 - 77 - 91 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.991,97
- 18 acertos: 134 apostas ganhadoras, R$ 2.271,53
- 17 acertos: 993 apostas ganhadoras, R$ 214,57
- 16 acertos: 5662 apostas ganhadoras, R$ 37,63
- 15 acertos: 22775 apostas ganhadoras, R$ 9,35
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6941, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):
12 - 32 - 34 - 57 - 64
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.368,10
- 3 acertos: 2320 apostas ganhadoras, R$ 107,18
- 2 acertos: 55298 apostas ganhadoras, R$ 4,49
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 805, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):
coluna 1: 3
coluna 2: 0
coluna 3: 0
coluna 4: 0
coluna 5: 8
coluna 6: 0
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.790,41
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.159,75
- 4 acertos: 656 apostas ganhadoras, R$ 58,34
- 3 acertos: 4580 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.550.000,00