Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (29)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2919, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

17 - 25 - 26 - 32 - 33 - 43

2º sorteio:

05 - 07 - 11 - 26 - 31 - 33 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.128,49
  • 4 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 127,01
  • 3 acertos: 7704 apostas ganhadoras, R$ 3,18

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 3.860,95
  • 4 acertos: 495 apostas ganhadoras, R$ 99,04
  • 3 acertos: 9164 apostas ganhadoras, R$ 2,67

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3601, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):

02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 1.815,13
  • 13 acertos: 7385 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 91121 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 505393 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2882, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):

01 - 03 - 06 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 23 - 31 - 32 - 41 - 44 - 63 - 64 - 66 - 71 - 77 - 91 - 97

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.991,97
  • 18 acertos: 134 apostas ganhadoras, R$ 2.271,53
  • 17 acertos: 993 apostas ganhadoras, R$ 214,57
  • 16 acertos: 5662 apostas ganhadoras, R$ 37,63
  • 15 acertos: 22775 apostas ganhadoras, R$ 9,35
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6941, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):

12 - 32 - 34 - 57 - 64

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.368,10
  • 3 acertos: 2320 apostas ganhadoras, R$ 107,18
  • 2 acertos: 55298 apostas ganhadoras, R$ 4,49

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 805, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (30):

coluna 1: 3

coluna 2: 0

coluna 3: 0

coluna 4: 0

coluna 5: 8

coluna 6: 0

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.790,41
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.159,75
  • 4 acertos: 656 apostas ganhadoras, R$ 58,34
  • 3 acertos: 4580 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.550.000,00

