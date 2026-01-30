Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1170, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):
02 - 12 - 13 - 24 - 28 - 29 - 30
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.324,44
- 5 acertos: 1426 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18433 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 57942 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 850.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3600, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.995.383,67
- 14 acertos: 597 apostas ganhadoras, R$ 2.079,31
- 13 acertos: 19769 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 245718 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1412207 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BOTUCATU/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2966, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):
06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 50.520,02
- 4 acertos: 5798 apostas ganhadoras, R$ 976,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 115.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6940, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):
24 - 53 - 66 - 73 - 77
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 13.659.960,32
- 4 acertos: 94 apostas ganhadoras, R$ 5.622,15
- 3 acertos: 4420 apostas ganhadoras, R$ 113,87
- 2 acertos: 100699 apostas ganhadoras, R$ 4,99
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2349, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):
01 - 10 - 15 - 26 - 42 - 52 - 79
Time do coração: GOIAS/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 21.263,18
- 5 acertos: 85 apostas ganhadoras, R$ 1.429,45
- 4 acertos: 1600 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 15500 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6362 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00