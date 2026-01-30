Viral

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (29)

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1170, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):

02 - 12 - 13 - 24 - 28 - 29 - 30

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.324,44
  • 5 acertos: 1426 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 18433 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 57942 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 850.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3600, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.995.383,67
  • 14 acertos: 597 apostas ganhadoras, R$ 2.079,31
  • 13 acertos: 19769 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 245718 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1412207 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BRASILIA/DF
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BOTUCATU/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2966, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):

06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 50.520,02
  • 4 acertos: 5798 apostas ganhadoras, R$ 976,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 115.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6940, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):

24 - 53 - 66 - 73 - 77

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 13.659.960,32
  • 4 acertos: 94 apostas ganhadoras, R$ 5.622,15
  • 3 acertos: 4420 apostas ganhadoras, R$ 113,87
  • 2 acertos: 100699 apostas ganhadoras, R$ 4,99

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2349, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (29):

01 - 10 - 15 - 26 - 42 - 52 - 79

Time do coração: GOIAS/GO

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 21.263,18
  • 5 acertos: 85 apostas ganhadoras, R$ 1.429,45
  • 4 acertos: 1600 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 15500 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6362 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

