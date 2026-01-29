Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2918, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 08 - 11 - 21 - 38 - 40
2º sorteio:
01 - 02 - 18 - 30 - 32 - 34 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.880,67
- 4 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 161,09
- 3 acertos: 6267 apostas ganhadoras, R$ 3,56
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.392,60
- 4 acertos: 284 apostas ganhadoras, R$ 157,12
- 3 acertos: 5653 apostas ganhadoras, R$ 3,94
Federal
Resultado do concurso nº 6037, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 009593 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 083636 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 011969 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 089318 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 032880 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3599, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):
01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 1.890,46
- 13 acertos: 11734 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 144608 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 783646 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2881, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):
05 - 07 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27 - 33 - 47 - 48 - 50 - 60 - 64 - 74 - 79 - 83 - 84 - 85 - 88 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 281.061,43
- 18 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 2.373,83
- 17 acertos: 616 apostas ganhadoras, R$ 285,16
- 16 acertos: 3716 apostas ganhadoras, R$ 47,27
- 15 acertos: 16140 apostas ganhadoras, R$ 10,88
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.200.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 324, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):
09 - 12 - 17 - 29 - 30 - 45
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 176.464,44
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, R$ 4.901,79
- 4 acertos + 2 trevos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.400,51
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 698 apostas ganhadoras, R$ 120,38
- 3 acertos + 2 trevos: 1035 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 7996 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7519 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 58730 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6939, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):
10 - 26 - 27 - 55 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 8.095,06
- 3 acertos: 4630 apostas ganhadoras, R$ 104,90
- 2 acertos: 112879 apostas ganhadoras, R$ 4,30
Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.700.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 804, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):
coluna 1: 9
coluna 2: 7
coluna 3: 8
coluna 4: 9
coluna 5: 4
coluna 6: 6
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 7.289,83
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 946,73
- 4 acertos: 417 apostas ganhadoras, R$ 74,92
- 3 acertos: 3959 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.450.000,00