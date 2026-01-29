Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (28)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2918, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 08 - 11 - 21 - 38 - 40

2º sorteio:

01 - 02 - 18 - 30 - 32 - 34 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.880,67
  • 4 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 161,09
  • 3 acertos: 6267 apostas ganhadoras, R$ 3,56

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.392,60
  • 4 acertos: 284 apostas ganhadoras, R$ 157,12
  • 3 acertos: 5653 apostas ganhadoras, R$ 3,94

Federal

Resultado do concurso nº 6037, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: 009593 - valor do prêmio R$ 500.000,00
  • 2º bilhete: 083636 - valor do prêmio R$ 35.000,00
  • 3º bilhete: 011969 - valor do prêmio R$ 30.000,00
  • 4º bilhete: 089318 - valor do prêmio R$ 25.000,00
  • 5º bilhete: 032880 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3599, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):

01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 1.890,46
  • 13 acertos: 11734 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 144608 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 783646 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2881, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):

05 - 07 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27 - 33 - 47 - 48 - 50 - 60 - 64 - 74 - 79 - 83 - 84 - 85 - 88 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 281.061,43
  • 18 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 2.373,83
  • 17 acertos: 616 apostas ganhadoras, R$ 285,16
  • 16 acertos: 3716 apostas ganhadoras, R$ 47,27
  • 15 acertos: 16140 apostas ganhadoras, R$ 10,88
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.200.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 324, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):

09 - 12 - 17 - 29 - 30 - 45

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 176.464,44
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, R$ 4.901,79
  • 4 acertos + 2 trevos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.400,51
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 698 apostas ganhadoras, R$ 120,38
  • 3 acertos + 2 trevos: 1035 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 7996 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 7519 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 58730 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6939, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):

10 - 26 - 27 - 55 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 8.095,06
  • 3 acertos: 4630 apostas ganhadoras, R$ 104,90
  • 2 acertos: 112879 apostas ganhadoras, R$ 4,30

Acumulado para o próximo concurso: R$ 13.700.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 804, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (28):

coluna 1: 9

coluna 2: 7

coluna 3: 8

coluna 4: 9

coluna 5: 4

coluna 6: 6

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 7.289,83
  • 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 946,73
  • 4 acertos: 417 apostas ganhadoras, R$ 74,92
  • 3 acertos: 3959 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.450.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: