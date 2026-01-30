Cheesecake japonês: como preparar a receita que viralizou nas redes sociais

Uma nova receita se tornou a queridinha das redes sociais: o cheesecake japonês.
O doce é feito com apenas dois ingredientes: iogurte e speculoos, um biscoito natalino originário da Bélgica com açúcar mascavo, canela e caramelo.
Ele é popularmente conhecido como biscoff (mistura dos termos ‘biscuit’ e ‘coffee’ em inglês) e feito para acompanhar cafés.
O cheesecake japonês, que pode ser preparado de maneira rápida e fácil, conquistou o público graças ao seu sabor e textura.
Como preparar o cheesecake japonês
Ingredientes
- Pote de iogurte grego da sua preferência;
- Biscoito speculoos;
Na preparação, os biscoitos são inseridos dentro do pote de iogurte. Para atingir o resultado esperado da consistência ideal de um cheesecake, é necessário deixar a mistura descansar na geladeira por pelo menos um dia.
Versões alternativas
Também é possível adicionar doce de leite ao iogurte e misturar os dois antes de acrescentar os biscoitos biscoff. Assim como na receita original, o doce pronto precisa descansar na geladeira durante um dia.
Outra possibilidade seria a "versão tiramisu" do cheesecake japonês. Para isso, é necessário misturar o shot de café com toque de baunilha e o iogurte para depois acrescentar os biscoitos e o chocolate em pó por cima.
Calorias do cheescake japonês
Conforme as informações nutricionais apresentadas no rótulo, um iogurte grego comum de 500 gramas tem 254 kcal. Já os biscoitos speculoos apresentam 146 kcal a cada 30 gramas, ou seja, em cerca de 4 unidades.
Para a receita, são necessários em média nove biscoitos biscoff para cada 500 gramas de iogurte grego. Isso significa que a receita pronta contém cerca de 328 kcal.
Na opção da receita com o doce de leite, o total de calorias pode chegar a 358 kcal, pois o doce de leite pode conter 72 kcal em uma porção de 20 gramas.