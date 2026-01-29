Bitcoin hoje: acompanhe ao vivo a cotação

As criptomoedas possuem carteiras, que podem ser de software e também são chamados de Hot Wallet (armazenadas em celulares, computadores e na internet) e as carteiras de hardware, chamadas de Cold Wallet (armazenadas em dispositivos offline, como um pendrive, por exemplo). As chaves privadas também podem ser armazenadas em pedaços de papel e metal. Nesse caso, a chave nunca deve ter contato com a internet e é recomendável que o investidor tenha uma cópia da chave.