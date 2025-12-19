YouTube fora do ar? Plataforma apresenta instabilidade hoje

O YouTube apresenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (19). Relatos de usuários começaram a surgir nas redes sociais e no site Downdetector por volta das 9h30min, indicando dificuldades para acessar a plataforma, carregar vídeos e realizar buscas.
Por volta das 10h, o número de queixas já passava de 1,7 mil, com registros concentrados principalmente em falhas no site e no streaming de vídeo.
A instabilidade coincide com a queda de serviços ligados ao Cloudflare, serviço de infraestrutura usada por diversas plataformas, o que pode explicar o efeito em cascata observado nesta manhã.
Buscas no Trends
A busca pelos termos relacionados à queda da plataforma também aumentou nas últimas 24 horas no Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular