Problemas no acesso
X fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

Zero Hora

Michël Pozzi/Agencia RBS
Rede social X apresentou instabilidade nesta sexta-feira.

O aplicativo X enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (5). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 10h.

Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta das 13h10, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 500 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.

Downdetector/Reprodução
Downdetector registrou mais de 500 queixas às 13h.

A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.

