Whey protein, azeite e outros: quais produtos deixaram os mercados após ordem da Anvisa

Nos últimos meses, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou diversas ações de fiscalização de alimentos e bebidas, o que resultou no recolhimento e na proibição de vários produtos. Entre eles, estão o vinagre de maçã da marca Castelo, o azeite extra virgem Ouro Negro, e itens de limpeza da Ypê, que também foram retirados do mercado na mesma semana.