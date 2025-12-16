Wanda Nara e Maxi López farão novela juntos após separação polêmica

Wanda Nara e seu ex-marido, Maxi López, vão estar juntos em uma novela. A informação foi revelada pela imprensa argentina na última sexta-feira (12) e está repercutindo nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).
Segundo o canal argentino Telefe, eles estarão juntos em um projeto que será no formato de ficção vertical, com episódios curtos. Na trama, Wanda e Maxi interpretarão versões de si mesmos, explorando a curiosidade do público sobre a relação entre eles.
O ex-jogador e a modelo se separaram em 2013. Na época, o fim do casamento ganhou repercussão internacional, já que havia uma acusação de traição envolvendo Mauro Icardi, à época, amigo próximo e companheiro de Máxi Lopez no futebol. Pouco tempo depois, Wanda iniciou um relacionamento com Icardi, com quem se casou e teve duas filhas.
Em entrevista à imprensa argentina, Wanda Nara falou sobre a decisão de dividir a cena com o ex-marido e elogiou o profissionalismo do ex-jogador, que teve passagem por Grêmio e Vasco:
— Conheço o Maxi trabalhando e sei que ele é impecável nisso. Então estava colocando a mão no fogo por ele. Às vezes é difícil recomendar alguém, mas eu sabia muito bem quem estava indicando — afirmou.
Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre a produção.
Ex-casal participou de programa de culinária
A estreia da nova novela acontece após Maxi López participar do MasterChef Celebridades, em que Wanda Nara foi a apresentadora da temporada.
O ex-atleta chegou até a dedicar um prato a ela, gesto que teve grande repercussão e reacendeu comentários sobre a relação entre os dois.
Repercussão nas redes sociais
Na rede social X, internautas começaram a especular sobre a produção — e sobre a relação entre os dois.
"E o Icardi? Vai aparecer como vilão?", "O Maxi perdeu o juízo", "Eles ainda vão voltar", foram alguns dos comentários.
