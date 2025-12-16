Wanda Nara e Maxi López farão novela juntos após separação polêmica

O ex-jogador e a modelo se separaram em 2013. Na época, o fim do casamento ganhou repercussão internacional, já que havia uma acusação de traição envolvendo Mauro Icardi, à época, amigo próximo e companheiro de Máxi Lopez no futebol. Pouco tempo depois, Wanda iniciou um relacionamento com Icardi, com quem se casou e teve duas filhas.