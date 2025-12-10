Veja os 10 maiores prêmios da Mega-Sena em 2025

A Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena, deve oferecer o maior prêmio da história: R$ 850 milhões, podendo ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão, a depender do valor arrecadado.
Isso porque o valor é formado principalmente pelas apostas do próprio sorteio e pelo acumulado dos concursos realizados ao longo do ano.
Neste ano, as apostas simples para a Mega da Virada podem ser registradas até às 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. O sorteio das dezenas está marcado para às 22h, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Caixa Econômica Federal.
Confira os 10 maiores prêmios da Mega-Sena em 2025:
A seguir, veja a lista com os maiores prêmios deste ano. Os dados foram retirados do site oficial da Mega-Sena.
- R$ 131.361.519,85 — 25/02/2025
- R$ 127.048.366,05 — 21/06/2025
- R$ 103.014.135,90 — 20/05/2025
- R$ 99.592.255,98 — 05/08/2025
- R$ 99.085.707,38 — 14/11/2025
- R$ 96.166.949,14 — 25/10/2025
- R$ 80.688.743,70 — 27/09/2025
- R$ 63.090.150,68 — 19/08/2025
- R$ 59.714.933,41 — 05/04/2025
- R$ 53.944.790,09 — 11/09/2025
Como jogar na Mega da Virada:
As regras são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
As apostas podem ser realizadas nas agências lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, o que inclui o Internet Banking, o aplicativo Loterias Caixa (disponível para iOS e Android) e o site oficial— com alguns pré-requisitos:
- ter mais de 18 anos;
- possuir um cartão de crédito válido;
- fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo;
- fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (20h do dia do sorteio).
