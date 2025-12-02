Valores a receber: como consultar o dinheiro esquecido no Banco Central

Brasileiros ainda têm R$ 9,7 bilhões esquecidos em bancos e instituições financeiras à espera de resgate, segundo dados atualizados no Banco Central (BC). O valor está disponível para consulta e resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR).
No balanço divulgado na última segunda-feira (1º), o BC informou que o SVR já devolveu R$ 12 bilhões aos cidadãos. Os dados estão disponíveis no painel oficial do Banco Central.
Do montante ainda parado R$ 7,6 bilhões pertencem a 48,6 milhões de Pessoas Físicas (PF), enquanto R$ 2,1 bilhões são de 4,7 milhões de Pessoas Jurídicas (PJ).
O que é o Sistema Valores a Receber
O Sistema Valores a Receber (SVR) é uma plataforma na qual é possível consultar se empresas, mesmo aquelas que foram encerradas, e pessoas físicas, inclusive falecidas, têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira. Caso tenham, podem saber como solicitar o valor.
Buscas no Google Trends
Buscas por "valores a receber" aumentaram no Google Trends na manhã desta terça-feira (2). O termo ultrapassou 200 pesquisas últimas horas, o que representa um saldo de 600% no interesse dos usuários.
Como consultar valores a receber
Qualquer pessoa física ou jurídica pode consultar pelo site do Banco Central se tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira. É possível verificar inclusive valores deixados por pessoas falecidas.
Confira o passo a passo:
- Acesse o site do Sistema Valores a Receber (SVR) e procure por "Consulte valores a receber"
- Pessoas físicas devem informar o CPF e data de nascimento
- Pessoa jurídica deve informar o CNPJ e data de abertura da empresa
- Caso queira consultar valores de pessoas falecidas, é necessário informar o CPF e a data de nascimento dela
- Clique em "Acessar o SVR" para verificar como solicitar o recurso disponível
O cidadão será encaminhado para o portal gov.br. Para resgatar os valores, há a necessidade da Conta Gov.Br níveis prata ou ouro com verificação em duas etapas habilitada.
Após esses procedimentos, o usuário poderá selecionar sua chave Pix (não pode ser uma chave aleatória) e solicitar o resgate normalmente.
