Última superlua de 2025: saiba qual o melhor horário para observar o fenômeno nesta quinta-feira

A última superlua de 2025 poderá ser observada nesta quinta-feira (4), oferecendo um dos espetáculos mais luminosos do calendário astronômico.
O evento ocorre quando a Lua cheia coincide com o ponto de maior aproximação do satélite em relação à Terra, o chamado perigeu.
Essa combinação faz com que a Lua pareça maior e mais brilhante que o normal. Desta vez, a Lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do planeta, o que pode dar ao satélite a aparência de estar até 10% maior e mais luminosa.
A terceira superlua de 2025, chamada de "Lua Fria", poderá ser vista sem instrumentos especiais, embora a qualidade da observação dependa diretamente das condições do tempo.
Qual é o melhor horário para observar a superlua em Porto Alegre?
Na Capital, o nascer da Lua está previsto para 19h09min. Já o auge do fenômeno, quando a Lua estará mais próxima do perigeu, acontece entre 19h20min e 19h40min, no horário de Brasília.
— A Lua estará cheia e, ao mesmo tempo, mais próxima da Terra em sua órbita (superlua), encerrando o ciclo de superluas de 2025 — diz Carlos Fernando Jung, coordenador do Observatório Heller & Jung, em Taquara.
O professor Jung recomenda concentrar a observação nas primeiras horas após o nascer da Lua, quando o satélite continua sobre o horizonte leste. Além de ser o momento mais fotogênico, é também quando a comparação com elementos da paisagem torna o efeito de "Lua gigante" mais evidente.
Para acompanhar o fenômeno, basta:
- escolher um local com boa visibilidade do horizonte leste
- evitar áreas com excesso de iluminação artificial
- observar logo após o pôr do sol
- checar a previsão do tempo, já que nebulosidade pode prejudicar o espetáculo
Em Porto Alegre e demais regiões do Estado, a visibilidade dependerá somente das condições de céu limpo, visto que é visível a olho nu.
Por que a superlua parece maior
Embora a variação de tamanho real no céu seja pequena, o efeito visual tende a impressionar. A órbita da Lua é levemente elíptica, o que faz a distância em relação à Terra variar ao longo do mês.
No perigeu, o satélite fica mais próximo; no apogeu, mais distante. Quando a fase cheia coincide com essa aproximação, o brilho e o diâmetro aparente aumentam.
Outro fator é a tonalidade amarelada observada no início da noite. Com a Lua próxima ao horizonte, sua luz atravessa uma camada maior da atmosfera terrestre. Nesse percurso, as ondas de luz azul se dispersam e restam, principalmente, as avermelhadas.
À medida que o satélite sobe no céu, a coloração tende a clarear.
— Do ponto de vista astrológico (para quem acompanha), ocorre com o Sol em Sagitário e a Lua em Gêmeos, mas, astronomicamente, isso não altera sua observação — diz Jung.
Quando será a próxima superlua?
Após dezembro, o fenômeno volta a ocorrer apenas em 2026, quando estão previstas três superluas:
- 3 de janeiro
- 24 de novembro
- 24 de dezembro
