"Espetáculo luminoso"
Última superlua de 2025: saiba qual o melhor horário para observar o fenômeno nesta quinta-feira

Evento ocorre quando Lua está no ponto de maior aproximação com a Terra; 2026 deve ter três eventos astronômicos deste tipo

Murilo Rodrigues

Murilo Rodrigues

  • A última superlua de 2025 ocorre nesta quinta-feira, com a Lua até 10% maior e mais brilhante devido à proximidade com a Terra.
  • O fenômeno pode ser observado a olho nu, especialmente no nascer da Lua, quando ela aparece amarelada e baixa no horizonte.
  • Em Porto Alegre, o nascer da Lua será às 19h09min, com o auge do brilho entre 19h20min e 19h40min, dependendo do céu limpo.
  • Para melhor observação, escolha locais com boa visão do horizonte leste e pouca iluminação artificial logo após o pôr do sol.
  • A próxima superlua só ocorrerá em 2026, com datas previstas para janeiro, novembro e dezembro.
Observatório Heller & Jung/Reprodução
Fenômeno desta quinta-feira encerra o ciclo de superluas de 2025.

A última superlua de 2025 poderá ser observada nesta quinta-feira (4), oferecendo um dos espetáculos mais luminosos do calendário astronômico

O evento ocorre quando a Lua cheia coincide com o ponto de maior aproximação do satélite em relação à Terra, o chamado perigeu

Essa combinação faz com que a Lua pareça maior e mais brilhante que o normal. Desta vez, a Lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do planeta, o que pode dar ao satélite a aparência de estar até 10% maior e mais luminosa. 

A terceira superlua de 2025, chamada de "Lua Fria", poderá ser vista sem instrumentos especiais, embora a qualidade da observação dependa diretamente das condições do tempo. 

Qual é o melhor horário para observar a superlua em Porto Alegre?

Na Capital, o nascer da Lua está previsto para 19h09min. Já o auge do fenômeno, quando a Lua estará mais próxima do perigeu, acontece entre 19h20min e 19h40min, no horário de Brasília.

— A Lua estará cheia e, ao mesmo tempo, mais próxima da Terra em sua órbita (superlua), encerrando o ciclo de superluas de 2025 — diz Carlos Fernando Jung, coordenador do Observatório Heller & Jung, em Taquara.

O professor Jung recomenda concentrar a observação nas primeiras horas após o nascer da Lua, quando o satélite continua sobre o horizonte leste. Além de ser o momento mais fotogênico, é também quando a comparação com elementos da paisagem torna o efeito de "Lua gigante" mais evidente.

Para acompanhar o fenômeno, basta:

  • escolher um local com boa visibilidade do horizonte leste
  • evitar áreas com excesso de iluminação artificial
  • observar logo após o pôr do sol
  • checar a previsão do tempo, já que nebulosidade pode prejudicar o espetáculo

Em Porto Alegre e demais regiões do Estado, a visibilidade dependerá somente das condições de céu limpo, visto que é visível a olho nu.

Por que a superlua parece maior

Embora a variação de tamanho real no céu seja pequena, o efeito visual tende a impressionar. A órbita da Lua é levemente elíptica, o que faz a distância em relação à Terra variar ao longo do mês. 

No perigeu, o satélite fica mais próximo; no apogeu, mais distante. Quando a fase cheia coincide com essa aproximação, o brilho e o diâmetro aparente aumentam.

Outro fator é a tonalidade amarelada observada no início da noite. Com a Lua próxima ao horizonte, sua luz atravessa uma camada maior da atmosfera terrestre. Nesse percurso, as ondas de luz azul se dispersam e restam, principalmente, as avermelhadas. 

À medida que o satélite sobe no céu, a coloração tende a clarear.

— Do ponto de vista astrológico (para quem acompanha), ocorre com o Sol em Sagitário e a Lua em Gêmeos, mas, astronomicamente, isso não altera sua observação — diz Jung.

Quando será a próxima superlua?

Após dezembro, o fenômeno volta a ocorrer apenas em 2026, quando estão previstas três superluas:

  • 3 de janeiro
  • 24 de novembro
  • 24 de dezembro

