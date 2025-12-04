Rosalia anuncia show da turnê "Lux" no Brasil; veja data e como comprar ingressos

A estrela musical espanhola Rosalía anunciou, nesta quinta-feira (4), que a turnê mundial de seu quarto álbum, Lux, começará na França em março de 2026 e chegará à América Latina em julho do mesmo ano.
O calendário da turnê, publicado pela cantora no Instagram, anuncia uma série de shows entre março e setembro. Haverá uma apresentação no Brasil, no segundo semestre do próximo ano. O show no Rio de Janeiro será no dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.
A turnê começará em Lyon, na França. Há quatro shows previstos em Madri, outros quatro em Barcelona e mais um em Bogotá. Também haverá apresentações em Santiago, Buenos Aires, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México.
A última apresentação terminará em San Juan, em Porto Rico, no dia 3 de setembro.
Depois do sucesso internacional do seu segundo álbum, El Mal Querer (2018), no qual apresenta um domínio da interpretação vanguardista do flamenco, e o impactante Motomami (2022), Rosalía, de 33 anos, surpreende agora com um álbum mais espiritual e com toques sinfônicos.
As músicas incluem fragmentos em mais de dez idiomas, entre os quais se destacam o castelhano e o catalão , assim como latim, italiano, inglês e alemão.
Como comprar os ingressos
Os ingressos custam entre R$ 540,00 e R$ 860,00. A pré-venda começa na próxima terça-feira, 9, às 10h, pelo site da Ticketmaster.
Quando é o show da Rosalía no Brasil?
- Quando: segunda-feira, 10 de agosto de 2026, às 21h
- Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca (RJ)