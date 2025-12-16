TikTok banido dos Estados Unidos? Entenda 

Embora o prazo oficial se encerre nesta terça-feira (16), especialistas avaliam que o aplicativo permanece em uma espécie de “limbo jurídico”. Isso ocorre porque o decreto mais recente assinado pelo presidente republicano Donald Trump suspendeu a aplicação imediata da lei, postergando qualquer decisão concreta sobre o TikTok para janeiro de 2026. Até lá, a rede social segue acessível nos Estados Unidos, porém sob intensa pressão política e regulatória.