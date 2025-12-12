TikTok Awards 2025: confira a lista de vencedores e como foi a premiação  

A premiação TikTok Awards 2025, realizada na quinta-feira (11) em São Paulo, reconheceu os maiores criadores de conteúdo dentro da plataforma. O evento foi marcado pela abundância de robôs, pelo carinho dos fãs ao influenciador Felca nos bastidores e pela homenagem da cantora Pabllo Vittar à Preta Gil.
O ator Lázaro Ramos e os influenciadores Thalita Meneghim e Gabriel Moraes apresentaram a cerimônia.
Homenagem de Pabllo Vittar à Preta Gil
A cantora Pabllo Vittar chorou ao cantar Sinais de Fogo em homenagem à Preta Gil, que morreu em julho deste ano. Ao final da música, Pabllo já estava visivelmente emocionada.
— Viva, Preta Gil — gritou.
O sucesso de Felca
O influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, não levou nenhum prêmio durante a noite, mas seus fãs marcaram presença ao cercarem o criador de conteúdo. Ele atendeu a todos antes de ir embora.
Robô roubou a cena
Lucas Rangel levou consigo o robô de R$ 40 mil que o ajudou a ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. A influenciadora Ingrid Ohara também levou dois robôs, incluindo um humanoide.
Confira os vencedores do TikTok Awards 2025:
Criador do ano
- Brino (@brino)
Vídeo do ano
- Lucas Rangel (@lucasranngel)
Estrela do Ano
- Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)
#TikTokMeFezAssistir
- Ju Cassini (@jumcassini)
#TikTokEsportes
- Matheus Albino (@matheusalbinow)
#AprendaNoTikTok
- Tinôco (@tinocandotv)
#TikTokModaEBeleza
- Gustax (@gustaxoficial)
#TikTokReceita
- Bia & Clara (@reviewporsp)
#TikTokMeFezOuvir
- Mãe Solteira (J. Eskine, MC Davi, MC G15, Dg e Batidão Stronda)
#TikTokLIVEBR
- Black Bolt (@blackbolt_ofc)
#PorUmMundoMelhor
Essa categoria homenageou os criadores que inspiram a transformação socioambiental através de seus trabalhos e conteúdos. Foram eles:
- Verdes Marias (@verdesmarias)
- Jairo Bouer (jairobouer)
- Ale Souza (@top_fit_saudaveis)
- Mari Pavan (@agilizalab)
- We'e'ena Tikuna (@weeenatikuna)
