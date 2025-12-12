Viral

Reconhecimento
Notícia

TikTok Awards 2025: confira a lista de vencedores e como foi a premiação  

Cerimônia destacou criadores como Brino e Lucas Rangel. Pabllo Vittar homenageou Preta Gil

Zero Hora

Premiação TikTok Awards 2025 ocorreu em São Paulo.

A premiação TikTok Awards 2025, realizada na quinta-feira (11) em São Paulo, reconheceu os maiores criadores de conteúdo dentro da plataforma. O evento foi marcado pela abundância de robôs, pelo carinho dos fãs ao influenciador Felca nos bastidores e pela homenagem da cantora Pabllo Vittar à Preta Gil. 

O ator Lázaro Ramos e os influenciadores Thalita Meneghim e Gabriel Moraes apresentaram a cerimônia.

Homenagem de Pabllo Vittar à Preta Gil 

A cantora Pabllo Vittar chorou ao cantar Sinais de Fogo em homenagem à Preta Gil, que morreu em julho deste ano. Ao final da música, Pabllo já estava visivelmente emocionada.

— Viva, Preta Gil — gritou.

O sucesso de Felca

O influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, não levou nenhum prêmio durante a noite, mas seus fãs marcaram presença ao cercarem o criador de conteúdo. Ele atendeu a todos antes de ir embora. 

Robô roubou a cena

Lucas Rangel levou consigo o robô de R$ 40 mil que o ajudou a ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. A influenciadora Ingrid Ohara também levou dois robôs, incluindo um humanoide. 

Confira os vencedores do TikTok Awards 2025:

Criador do ano

  • Brino (@brino)

Vídeo do ano

  • Lucas Rangel (@lucasranngel)

Estrela do Ano

  • Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

#TikTokMeFezAssistir

  • Ju Cassini (@jumcassini)

#TikTokEsportes

  • Matheus Albino (@matheusalbinow)

#AprendaNoTikTok

  • Tinôco (@tinocandotv)

#TikTokModaEBeleza

  • Gustax (@gustaxoficial)

#TikTokReceita

  • Bia & Clara (@reviewporsp)

#TikTokMeFezOuvir

  • Mãe Solteira (J. Eskine, MC Davi, MC G15, Dg e Batidão Stronda)

#TikTokLIVEBR

  • Black Bolt (@blackbolt_ofc)

#PorUmMundoMelhor

Essa categoria homenageou os criadores que inspiram a transformação socioambiental através de seus trabalhos e conteúdos. Foram eles: 

  • Verdes Marias (@verdesmarias)
  • Jairo Bouer (jairobouer)
  • Ale Souza (@top_fit_saudaveis)
  • Mari Pavan (@agilizalab)
  • We'e'ena Tikuna (@weeenatikuna)

