The Game Awards 2025 ao vivo: assista ao evento que premia o melhor jogo do ano

Cerimônia será transmitida do Peacock Theater, em Los Angeles

Zero Hora

@thegameawards / instagram/Reprodução
No ano passado, Astro Bot saiu vitorioso no The Game Awards 2024.

Considerada a maior premiação da indústria dos games, o The Game Awards 2025 ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília). 

A cerimônia será transmitida diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, pelos canais oficiais do evento no YouTube e na Twitch. Esse é um tradicional palco de anúncios e trailers inéditos.

Acompanhe ao vivo ao The Game Awards 2025

Possíveis anúncios e trailers esperados:

Alguns jogos aparecem em listas de classificação e são algumas das apostas da premiação:

  • Divinity
  • Final Fantasy VII Remake – Parte 3
  • Clockwork Revolution
  • The Duskbloods
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Assassin’s Creed IV: Black Flag – Remake
  • Death Stranding 2: On the Beach (versão para PC)
  • Silent Hill 1 – Remake

Apesar dos indícios, ainda não há confirmação oficial de que todos os títulos aparecerão no palco — os detalhes devem ser revelados apenas durante o evento.

