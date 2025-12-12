The Game Awards 2025 ao vivo: assista ao evento que premia o melhor jogo do ano

No ano passado, Astro Bot saiu vitorioso no The Game Awards 2024.@thegameawards / instagram/Reprodução
Considerada a maior premiação da indústria dos games, o The Game Awards 2025 ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília).
A cerimônia será transmitida diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, pelos canais oficiais do evento no YouTube e na Twitch. Esse é um tradicional palco de anúncios e trailers inéditos.
Acompanhe ao vivo ao The Game Awards 2025
Possíveis anúncios e trailers esperados:
Alguns jogos aparecem em listas de classificação e são algumas das apostas da premiação:
- Divinity
- Final Fantasy VII Remake – Parte 3
- Clockwork Revolution
- The Duskbloods
- Onimusha: Way of the Sword
- Assassin’s Creed IV: Black Flag – Remake
- Death Stranding 2: On the Beach (versão para PC)
- Silent Hill 1 – Remake
Apesar dos indícios, ainda não há confirmação oficial de que todos os títulos aparecerão no palco — os detalhes devem ser revelados apenas durante o evento.