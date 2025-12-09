"The Dark Horse": o que se sabe sobre o filme que retratará Jair Bolsonaro

Cenas do filme The Dark Horse, produção que pretende revisitar a campanha presidencial de 2018 e a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram divulgadas no final de semana. As imagens mostram o que parece ser o momento em que ele sofre o atentado em Juiz de Fora (MG) e é carregado pela multidão durante um comício.