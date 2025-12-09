"The Dark Horse": o que se sabe sobre o filme que retratará Jair Bolsonaro

Cenas do filme The Dark Horse, produção que pretende revisitar a campanha presidencial de 2018 e a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram divulgadas no final de semana. As imagens mostram o que parece ser o momento em que ele sofre o atentado em Juiz de Fora (MG) e é carregado pela multidão durante um comício.
O primeiro teaser do filme foi divulgado na segunda-feira (8) pelo deputado Mário Frias (PL-SP), que assina a produção e o roteiro do longa. A direção é de Cyrus Nowrasteh. O elenco é formado por Lynn Collins, Esai Morales e Felipe Folgosi.
Bolsonaro, que atualmente está preso e cumpre a condenação de 27 anos e 3 meses de reclusão, será interpretado pelo ator Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo.
Filmado integralmente em inglês, o projeto adotou medidas rigorosas para garantir a segurança e evitar vazamentos, incluindo a proibição de celulares e a revista dos profissionais no set.
O elenco conta ainda com Marcus Ornellas no papel de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eddie Finlay como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Sérgio Barreto interpretando Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Caviezel atuou nos bastidores e chegou a declarar apoio público a Bolsonaro, contribuindo para influenciar o clima das filmagens.
Quando o filme será lançado
Com o encerramento das filmagens, a produção entra agora na etapa de pós-produção nos Estados Unidos — com estreia prevista para meados de 2026.
Qual será a história de The Dark Horse
A sinopse oficial da trama ainda não foi divulgada, mas cenas divulgadas mostram momentos marcantes da vida e da carreira política de Bolsonaro, a começar pelo atentado sofrido pelo então candidato a presidente em 2018. A prévia também apresenta diversas situações da vida do antigo chefe de Estado, como a recuperação no hospital, os debates eleitorais e o casamento com Michelle Bolsonaro.
Confira o primeiro teaser
Quem é o diretor do filme
Natural do Colorado, nos Estados Unidos, o diretor Cyrus Nowrasteh, 69, construiu sua carreira com produções de forte conteúdo religioso e político, o que ajuda a explicar o interesse pela história envolvendo o ex-presidente brasileiro.
Nowrasteh ganhou projeção internacional com filmes como O Apedrejamento de Soraya M. (2008), drama que denuncia a violência contra mulheres no Irã; O Jovem Messias (2016), que recria a infância de Jesus Cristo; e Sequestro Internacional (2019), suspense estrelado por Jim Caviezel — ator que interpreta Bolsonaro em seu novo longa.
Quem é o Jim Caviezel, ator que interpreta Bolsonaro
O ator americano Jim Caviezel, 57 anos, ganhou fama internacional ao interpretar Jesus Cristo, em A Paixão de Cristo (2004). Ele, porém, não integra o elenco da sequência, A Ressurreição de Cristo, prevista para estrear no próximo ano.
Em 2023, Caviezel voltou aos holofotes ao protagonizar Som da Liberdade, interpretando Tim Ballard em um filme sobre tráfico de crianças.
No cinema, acumulou trabalhos como Além da Linha Vermelha (1998), O Conde de Monte Cristo (2002), Déjà Vu (2006) e Outlander – Guerreiro vs. Predador (2008). Já na televisão, alcançou grande popularidade com a série Pessoa de Interesse (2011–2016).
Nos últimos anos, Caviezel passou a chamar atenção pela sua aproximação com o movimento QAnon, nos Estados Unidos.
