Seis restaurantes brasileiros estão entre os melhores da América Latina; veja lista

Seis restaurantes brasileiros foram incluídos na edição mais recente do Latin America's 50 Best Restaurants, um dos prêmios gastronômicos mais prestigiados do mundo.
O ranking, divulgado anualmente pela empresa britânica William Reed, destacou o paulistano Tuju como o melhor representante do país, ocupando a 8ª colocação (veja abaixo a posição dos brasileiros no ranking).
A lista latino-americana coroou o colombiano El Chato como o melhor restaurante, seguido pelo peruano Kjolle e pelo argentino Don Julio.
O resultado é definido por um painel de 300 jurados, que reúne críticos, chefs e jornalistas da região. Cada membro vota em 10 restaurantes, sendo que pelo menos quatro devem ser de fora do seu país de origem.
Top10 Latin America's 50 Best Restaurants
- 1º: El Chato (Bogotá)
- 2º: Kjolle (Lima)
- 3º: Don Julio (Buenos Aires)
- 4º: Mérito (Lima)
- 5º: Celele (Cartagena)
- 6º: Boragó (Santiago)
- 7º: Quintonil (México)
- 8º: Tuju (São Paulo)
- 9º: Cosme (Lima)
- 10º: Nuema (Quito)
Outros brasileiros no ranking
- 12º: Nelita (São Paulo)
- 13º: Lasai (Rio de Janeiro)
- 20º: Evvai (São Paulo)
- 25º: A Casa do Porco (São Paulo)
- 38º: Oteque (Rio de Janeiro)
Outras casas brasileiros apareceram na lista cem melhores. Eles estão posicionados no ranking 51-100, que foi divulgado em novembro. São eles:
- 52º lugar: Origem (Salvador)
- 55º lugar: Kotori (São Paulo)
- 56º: Metzi (São Paulo)
- 65º: Oseille (Rio de Janeiro)
- 67º: Maní (São Paulo)
- 73º: Cepa (São Paulo)
- 74º: D.O.M. (São Paulo)
- 80º: Manu (Curitiba)
- 93º: Notiê (São Paulo)
- 99º: Restaurante Manga (Salvador)
