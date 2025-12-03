Viral

Oscar da Gastronomia
Notícia

Seis restaurantes brasileiros estão entre os melhores da América Latina; veja lista

Premiação, considerada uma das mais prestigiadas do mundo, colocou um estabelecimento de SP entre os mais bem posicionados do continente 

Zero Hora

Enviar email
Hihitetlin/Adobe.Stock
Premiação é organizada pela empresa britânica no setor de alimentos William Reed.

Seis restaurantes brasileiros foram incluídos na edição mais recente do Latin America's 50 Best Restaurants, um dos prêmios gastronômicos mais prestigiados do mundo. 

O ranking, divulgado anualmente pela empresa britânica William Reed, destacou o paulistano Tuju como o melhor representante do país, ocupando a 8ª colocação (veja abaixo a posição dos brasileiros no ranking).

A lista latino-americana coroou o colombiano El Chato como o melhor restaurante, seguido pelo peruano Kjolle e pelo argentino Don Julio.

O resultado é definido por um painel de 300 jurados, que reúne críticos, chefs e jornalistas da região. Cada membro vota em 10 restaurantes, sendo que pelo menos quatro devem ser de fora do seu país de origem.

Top10 Latin America's 50 Best Restaurants

  • 1º: El Chato (Bogotá)
  • 2º: Kjolle (Lima)
  • 3º: Don Julio (Buenos Aires)
  • 4º: Mérito (Lima)
  • 5º: Celele (Cartagena)
  • 6º: Boragó (Santiago)
  • 7º: Quintonil (México)
  • 8º: Tuju (São Paulo)
  • 9º: Cosme (Lima)
  • 10º: Nuema (Quito)

Outros brasileiros no ranking

  • 12º: Nelita (São Paulo)
  • 13º: Lasai (Rio de Janeiro)
  • 20º: Evvai (São Paulo)
  • 25º: A Casa do Porco (São Paulo)
  • 38º: Oteque (Rio de Janeiro)

Outras casas brasileiros apareceram na lista cem melhores. Eles estão posicionados no ranking 51-100, que foi divulgado em novembro. São eles:

  • 52º lugar: Origem (Salvador) 
  • 55º lugar: Kotori (São Paulo) 
  • 56º: Metzi (São Paulo)
  • 65º: Oseille (Rio de Janeiro) 
  • 67º: Maní (São Paulo) 
  • 73º: Cepa (São Paulo)
  • 74º: D.O.M. (São Paulo) 
  • 80º: Manu (Curitiba)
  • 93º: Notiê (São Paulo)
  • 99º: Restaurante Manga (Salvador) 

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: