Santander fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

O aplicativo Santander enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (5). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 9h30min.
Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta das 10h, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
Buscas no Trends
Durante a manhã, as buscas dispararam no Google, com usuários pesquisando sobre a instabilidade apresentada pelo aplicativo.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular