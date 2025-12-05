Viral

Santander fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

Zero Hora

Arte/GZH
Aplicativo apresenta instabilidade.

O aplicativo Santander enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (5). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 9h30min.

Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta das 10h, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.

Reprodução/Downdetector

A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.

Buscas no Trends

Durante a manhã, as buscas dispararam no Google, com usuários pesquisando sobre a instabilidade apresentada pelo aplicativo.

Reprodução/Google Trends

