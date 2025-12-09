Saiba qual foi a palavra que definiu o ano de 2025 para os brasileiros, segundo pesquisa

Para Leandro Machado, a predominância do termo "incerteza" reflete um sentimento coletivo de instabilidade e dúvidas sobre o futuro. Seja pelas transformações aceleradas da economia e da tecnologia, seja por tensões geopolíticas e desigualdades internas persistentes, os brasileiros demonstram perceber 2025 como um ano de grandes desafios e de variáveis imprevisíveis que influenciam o cotidiano e as decisões das pessoas.