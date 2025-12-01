Retrospectiva Spotify: quando a função será liberada no app de música

Ouvintes assíduos de música aguardam pelo momento do ano: a retrospectiva feita pelo Spotify. A plataforma ainda não divulgou a data oficial para a publicação das playlists, mas o Wrapped, retrospectiva personalizada, que reúne as músicas, artistas e gêneros mais ouvidos pelo usuário, costuma ser lançado no início de dezembro.
Como ocorreu nos anos anteriores, quem é cadastrado no Spotify receberá uma notificação informando que a sua retrospectiva personalizada está disponível. Além da lista de faixas mais tocadas, o serviço de streaming geralmente inclui recados dos três artistas mais ouvidos, reforçando a conexão entre o público e seus ídolos e enriquecendo a experiência.
À espera da retrospectiva de 2025, os usuários podem relembrar as faixas, os gêneros e os artistas mais ouvidos em 2024 acessando o site oficial do Spotify.
Sobre a tradição de fim de ano
A iniciativa de relembrar a trajetória musical surgiu em 2016 como uma continuidade do projeto to Year in Music, antigo relatório disponibilizado pelo Spotify até 2015. A adaptação trouxe mais interatividade e personalização à experiência, reforçando a relação entre a plataforma e os usuários.
Embora os ouvintes já estejam acostumados com o formato, a cada edição o Spotify apresenta alguma surpresa — incluindo comparativos entre o total de reproduções que você fez de um artista e o volume de "ouvidas" registrado por outros fãs daquele mesmo nome.
