Retrospectiva do Spotify: confira o top 10 das músicas mais ouvidas no Brasil e no mundo

O Spotify liberou nesta quarta-feira (3) o Wrapped, retrospectiva personalizada de 2025 que reúne músicas, gêneros e artistas mais ouvidos pelos usuários da plataforma. Além disso, o serviço de streaming também divulgou outras listas: a de músicas mais escutadas no Brasil e a de músicas mais escutadas no mundo em 2025.
No Brasil, os destaques foram os funkeiros e os sertanejos. Já mundialmente, quem apareceu mais nas playlists foi o porto-riquenho Bad Bunny, junto de Bruno Mars e Lady Gaga.
Músicas mais escutadas no Brasil em 2025
- Tubarões - Ao Vivo — Diego & Victor Hugo
- P do Pecado - Ao Vivo — Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo — Grupo Menos É Mais
- Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo — Danilo e Davi
- Última Saudade - Ao Vivo — Henrique & Juliano
- Fui Mlk — Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
- Famosinha — Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
- Cópia Proibida — Léo Foguete
- Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim — Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
- Ilusão De Ótica - Ao Vivo — Matheus & Kauan, Ana Castela
Músicas mais escutadas no mundo em 2025
- Die With A Smile — Lady Gaga e Bruno Mars
- Birds of a Feather — Billie Eilish
- Apt. — Rosé e Bruno Mars
- Ordinary — Alex Warren
- Dtmf — Bad Bunny
- Back to friends — Sombr
- Golden — Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters
- Luther (with SZA) — Kendrick Lamar e SZA
- That's so True — Gracie Abrams
- Wildflower — Billie Eilish
