Retrospectiva do Spotify: confira o top 10 das músicas mais ouvidas no Brasil e no mundo

Funkeiros e sertanejos dominaram as playlists brasileiras. No mundo, Bad Bunny, Bruno Mars e Lady Gaga se destacaram

Zero Hora

O Spotify lançou, nesta quarta-feira (3), a retrospectiva de 2025.

O Spotify liberou nesta quarta-feira (3) o Wrapped, retrospectiva personalizada de 2025 que reúne músicas, gêneros e artistas mais ouvidos pelos usuários da plataforma. Além disso, o serviço de streaming também divulgou outras listas: a de músicas mais escutadas no Brasil e a de músicas mais escutadas no mundo em 2025. 

No Brasil, os destaques foram os funkeiros e os sertanejos. Já mundialmente, quem apareceu mais nas playlists foi o porto-riquenho Bad Bunny, junto de Bruno Mars e Lady Gaga. 

Músicas mais escutadas no Brasil em 2025

  1. Tubarões - Ao Vivo — Diego & Victor Hugo
  2. P do Pecado - Ao Vivo — Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
  3. Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo — Grupo Menos É Mais
  4. Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo — Danilo e Davi
  5. Última Saudade - Ao Vivo — Henrique & Juliano
  6. Fui Mlk — Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
  7. Famosinha — Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
  8. Cópia Proibida — Léo Foguete
  9. Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim — Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
  10. Ilusão De Ótica - Ao Vivo — Matheus & Kauan, Ana Castela

Músicas mais escutadas no mundo em 2025

  1. Die With A Smile Lady Gaga e Bruno Mars
  2. Birds of a Feather — Billie Eilish
  3. Apt. — Rosé e Bruno Mars
  4. Ordinary — Alex Warren
  5. Dtmf — Bad Bunny
  6. Back to friends — Sombr
  7. Golden — Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters
  8. Luther (with SZA) — Kendrick Lamar e SZA
  9. That's so True — Gracie Abrams
  10. Wildflower — Billie Eilish

