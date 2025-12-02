Red Dead Redemption chega aos celulares; saiba como jogar

A versão mobile do jogo Red Dead Redemption chega nesta terça-feira (2) aos smartphones Android e iPhone (iOS). Desenvolvido pela Rockstar Games, o jogo foi adaptado para os celulares e contará com colaboração da Netflix para que os jogadores possam realizar o download.
A Rockstar Games adaptou os controles ao touch. O game também deve receber melhorias gráficas e um visual aprimorado em relação ao original de 2010, e vai se tornar compatível para controles externos, como o DualSense da Sony. O jogo pode ser baixado nas lojas digitais da Google Play Store e App Store.
Red Dead Redemption estará disponível somente para usuários com assinatura ativa na Netflix, em qualquer um dos planos ofertados pelo serviço de streaming. Pode ser necessário realizar o download do game após iniciar a primeira jogatina.
Veja como baixar o jogo
- abrir o aplicativo da Netflix e fazer login com conta ativa;
- clicar no ícone de lupa localizado no canto superior direito da tela;
- pesquisar por Red Dead Redemption e clicar no ícone do jogo;
- escolher a opção "Baixar o jogo", que irá abrir uma nova tela que o levará até a página do RDR na loja de aplicativos compatível com o dispositivo;
- escolher a opção instalar e esperar o término do download.
Qual é a história de Red Dead Redemption?
O primeiro título da franquia retrata a história de John Marston, um ex-fora da lei que teve a família sequestrada por agentes federais dos Estados Unidos. Para resgatá-los, Marston deve firmar uma parceria com os donos da lei e caçar seus antigos colegas de gangue, enfrentando o líder Dutch Van der Linde.
Durante a narrativa, Marston mergulha em seu passado e encara as escolhas que o fizeram abandonar a vida no crime, mas que o colocaram em uma rede de conflitos de interesse.
