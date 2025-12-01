"Rage bait": o que significa a palavra do ano escolhida pelo Dicionário de Oxford em 2025

"Rage bait", expressão usada para definir conteúdos criados com o propósito de gerar raiva, choque ou indignação, foi anunciada como a palavra do ano pelo Dicionário de Oxford. O termo, que pode ser traduzido como "isca de raiva", se consolidou no centro das discussões sobre o ambiente digital e o impacto emocional das redes sociais.
De acordo com a Oxford University Press, o uso da expressão triplicou em 2025. A escolha, segundo eles, se dá pela crescente "percepção" de que parte dos conteúdos que circulam online é estruturado para estimular reações impulsivas, reforçando ciclos de conflito, viralização e engajamento.
A prática não é nova: a expressão já aparecia em fóruns da internet no início dos anos 2000, usada inicialmente para descrever situações de irritação cotidiana. Mas foi com a popularização das redes sociais que "rage bait" passou a ganhar uma função mais clara, a de designar posts, vídeos ou comentários planejados para acionar emoções negativas nos usuários.
"Rage bait"
Segundo Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, a força do termo está no reconhecimento instantâneo do fenômeno:
— O fato de o termo rage bait existir e ter registrado um aumento tão expressivo de uso mostra que estamos mais atentos às táticas de manipulação que nos capturam online.
A expressão voltou aos holofotes no início de novembro, quando a atriz Jennifer Lawrence revelou ter criado um perfil anônimo no TikTok para "debater" com fãs.
Outras palavras em destaque em 2025
A lista divulgada pela Oxford inclui outras expressões que marcaram debates culturais ao longo do ano:
- Aura farming: processo de "cultivar" uma persona carismática nas redes, termo que ganhou força após um vídeo viral de um menino indonésio fazendo uma dança motivacional em um barco.
- Biohack: práticas voltadas a melhorar desempenho físico e mental, conceito impulsionado por discussões sobre longevidade e saúde otimizada.
Ambas tiveram aumento significativo de uso no último ano, mas perderam para "rage bait" pela combinação de impacto social, alcance global e identificação imediata do público.
O que explica a escolha
A Oxford destaca que a seleção anual busca refletir transformações culturais a partir do vocabulário que se impõe nas conversas públicas. Em 2025, segundo os pesquisadores, o foco voltou-se às formas como a internet molda comportamentos, emoções e percepções, tanto individuais quanto coletivas.
Com isso, "rage bait" se junta à lista de palavras que marcaram a trajetória recente do dicionário, como “selfie”, "pós-verdade", "tóxico", "vacina" e "brain rot" (eleita a palavra do ano, em 2024). Todas, de alguma forma, ajudam a narrar a relação entre linguagem, tecnologia e modos de vida contemporâneos.
