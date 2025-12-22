Quem pode receber o PIS/Pasep em 2026 e como saber o número PIS

O abono salarial é um benefício pago anualmente, criado para promover uma melhor distribuição de renda entre os trabalhadores que recebem salários mais baixos. O Programa de Integração Social (PIS) é voltado aos empregados da iniciativa privada, enquanto o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) atende os trabalhadores do setor público.
O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal, e o do PASEP, pelo Banco do Brasil. A cada ano, o governo federal divulga o calendário oficial do PIS/PASEP, estabelecendo as datas e as regras para a liberação do benefício. Em 2026, os pagamentos terão início no dia 15 de fevereiro.
É importante destacar que os valores pagos no próximo ano correspondem ao ano-base de 2024.
Quem tem direito
Para ter direito ao abono salarial, é necessário cumprir alguns requisitos:
- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos
- Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, no mínimo, 30 dias no ano-base utilizado para o cálculo do benefício. Esses dias podem ser consecutivos ou intercalados
- Ter recebido, durante o ano-base de apuração (2024), remuneração mensal de até R$ 2.765,92
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no sistema eSocial.
Como conferir o número PIS
Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital
O aplicativo CTPS Digital pode ser baixado nos sistemas iOS e Android. Após a instalação, o acesso é feito por meio da conta Gov.br, utilizando o CPF.
Na parte inferior da tela, está disponível a seção de contratos. Ao selecionar o ícone "+" ao lado de um dos vínculos registrados, será exibida uma aba com o número do PIS/PASEP.
Aplicativo FGTS
O aplicativo também pode ser acessado nos sistemas iOS e Android, sendo necessário apenas realizar o login com a conta Gov.br para consultar as informações.
Após entrar no aplicativo, o usuário deve selecionar o ícone "mais" e, em seguida, a opção "endereço e dados pessoais". Nessa área, o número do PIS/PASEP será exibido junto com outros dados pessoais.
Quem ainda não possui cadastro deve seguir o passo a passo para criar uma conta. Será preciso informar os dados pessoais, definir uma senha de acesso e confirmar o cadastro por meio de um e-mail de verificação enviado pelo sistema. Após a ativação da conta, o usuário deverá aceitar os termos do Contrato de Prestação de Serviços ao Cidadão e, então, poderá realizar a consulta.
Aplicativo Meu INSS
O aplicativo Meu INSS é integrado à conta Gov.br. Para consultar o número do PIS/PASEP, basta acessar a plataforma com CPF e senha e selecionar a opção “Meu Cadastro”, onde estão disponíveis os dados pessoais do usuário.
Telefone da Caixa
Por meio do telefone 0800 726 0207, é possível acessar o serviço Caixa Cidadão, que disponibiliza informações sobre o PIS, FGTS, seguro-desemprego, cartão social, entre outros serviços.
O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Já o atendimento com um operador está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.