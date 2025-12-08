Quem era o padre de 38 anos encontrado morto após faltar à missa em MG

O padre Júlio César Agripino, 38 anos, morreu na sexta-feira (5), em Carmo do Rio Claro (MG). Segundo a diocese de Guaxupé, ele se atrasou para a missa que celebraria às 19h na Paróquia Nossa Senhora do Carmo e foi encontrado desacordado na Casa Paroquial.
Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital São Vicente de Paulo, que confirmou a morte.
Quem era o padre Júlio César Agripino
O padre Júlio nasceu em Guaxupé, em 19 de fevereiro de 1987. Filho do casal Antônia Agripino e Marcos Agripino, Júlio foi ordenado padre em 29 de abril de 2016.
Desde 2022, ele era pároco na comunidade paroquial de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro. Entre os fiéis, era visto como um exemplo a ser seguido.
— Sempre se dedicou muito à comunidade. Era um rapaz alegre, sempre sorrindo, sempre amou o próximo. Um cara exemplar — disse o pintor Yuri Carlos Garcia ao g1, na despedida ao padre.
O lema de Júlio era "Não fostes vós que me escolhestes, mas Eu que vos escolhi!" (Jó 15, 16).
Recentemente, o padre foi a Roma e compartilhou registros da viagem em suas redes sociais.
Última missão
O padre foi velado em Carmo do Rio Claro e sepultado em sua cidade natal, Guaxupé, no último sábado (6). A missa de corpo presente foi celebrada na Catedral Nossa Senhora das Dores.
O empresário Artur José Oliveira Teixeira de Castro disse que a troca do altar da paróquia foi a última missão de Júlio César em Carmo do Rio Claro.
— Na quarta-feira, foi a única missa nesse altar que ele construiu. Parece que estava esperando as coisas acontecerem — disse ao g1.
A prefeitura do município emitiu uma nota de pesar, destacando que o padre Júlio "conduziu seu ministério com devoção, acolhimento e compromisso com o próximo, deixando um importante legado espiritual e humano" na cidade.
