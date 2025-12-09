Quem é Luciano Moreira, pesquisador brasileiro que entrou para lista dos cientistas mais importantes de 2025

"Fiquei muito emocionado, quase não acreditei. Acho muito importante, no Brasil, a gente conseguir fazer pesquisas de ponta. E o que mais me dá satisfação é ver que estamos conseguindo reduzir o sofrimento e as mortes no país. Estamos mostrando como a ciência consegue ajudar tantas pessoas", disse o cientista, conforme destacou o g1.