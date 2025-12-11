Quem é Henrique Braun, brasileiro escolhido como novo CEO da Coca-Cola

A Coca-Cola anunciou que o brasileiro Henrique Braun, 57 anos, será o próximo CEO global da companhia. A escolha foi divulgada na quarta-feira (10) e antecede uma transição programada para março de 2026, quando Braun substituirá o atual presidente-executivo, James Quincey, que seguirá como chairman (presidente do Conselho de Administração da empresa).
Essa mudança, segundo o g1, ocorre em um momento de reacomodação do setor de alimentos e bebidas, pressionado por consumidores que buscam produtos mais saudáveis, menos açúcar e preços compatíveis com um cenário econômico ainda instável em diversos mercados.
A Coca-Cola, que nos últimos anos também expandiu categorias como café, lácteos e energéticos, vê na promoção de Braun uma continuidade dessa estratégia. Em 2024, a empresa registrou US$ 47,1 bilhões em receita, um aumento de 3% em termos anuais.
Carreira construída dentro da própria Coca-Cola
Braun passou quase toda a vida profissional dentro da própria companhia. Ele ingressou na Coca-Cola em 1996, como trainee na área de engenharia global, no escritório de Atlanta.
Naquele momento, recém-formado em engenharia agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), já acumulava mestrado em ciências pela Michigan State University.
A partir dessa função, percorreu uma série de posições técnicas e de liderança ao longo de quase três décadas, passando por áreas de operações, cadeia de suprimentos, inovação, marketing, estratégia e gestão de engarrafadores.
Ele atuou em diferentes regiões do mundo e comandou operações inteiras da empresa. Entre 2013 e 2016, foi presidente da Coca-Cola para a Grande China e Coreia, um dos mercados mais estratégicos da marca. Em 2016, assumiu a presidência da Coca-Cola Brasil, onde ficou até 2020. Em seguida, liderou todas as operações da América Latina até 2022.
O passo seguinte foi ampliar sua atuação para o comando global. Primeiro, como presidente de Desenvolvimento Internacional, supervisionando unidades que abrangiam América Latina, Japão, Coreias, Sudeste Asiático, China, Mongólia, África, Índia, Oriente Médio e Eurásia.
Em 2024, tornou-se vice-presidente executivo, e, no início de 2025, passou ao cargo de diretor de operações (COO), posição que o colocou no segundo posto mais importante da companhia.
Reestruturação
Na Coca-Cola, os últimos anos foram de ajustes e recomposição do portfólio. Desde que James Quincey assumiu o comando, em 2017, as ações da empresa acumularam forte valorização e a marca intensificou investimentos em bebidas sem açúcar e de baixa caloria, além de aquisições e expansão para novos segmentos, como água com gás, café e leite premium.
Em comunicado, o executivo afirmou estar focado em manter o ritmo de crescimento da companhia e reforçou a importância da parceria com os engarrafadores — peça-chave na estrutura operacional da Coca-Cola:
"Vou me concentrar em dar continuidade ao impulso que construímos com nosso sistema. Trabalharemos para desbloquear o crescimento futuro em parceria com nossos engarrafadores", declarou em comunicado.
Embora tenha nascido na Califórnia, Braun foi criado no Brasil e possui dupla cidadania. Além da graduação na UFRRJ e do mestrado nos Estados Unidos, possui MBA pela Georgia State University, concluído em 1999.
Buscas no Google Trends
A notícia gerou aumento nas buscas pelo seu nome. No Google Trends, o nome de "Henrique Braun" registrou mais de mil buscas e um aumento de 100% nas pesquisas nesta quinta-feira (11).
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular