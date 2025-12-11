Quem é Henrique Braun, brasileiro escolhido como novo CEO da Coca-Cola

Ele atuou em diferentes regiões do mundo e comandou operações inteiras da empresa. Entre 2013 e 2016, foi presidente da Coca-Cola para a Grande China e Coreia, um dos mercados mais estratégicos da marca. Em 2016, assumiu a presidência da Coca-Cola Brasil, onde ficou até 2020. Em seguida, liderou todas as operações da América Latina até 2022.