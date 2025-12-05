Quem é Babal Guimarães, influenciador flagrado agredindo a namorada em Maceió

No vídeo, o casal discute na área externa de um condomínio, quando Babal a empurra contra a parede, joga um objeto na direção de Karla, puxa seus cabelos e dá um tapa em seu rosto. Após as imagens virem a público, Karla apagou as fotos em que aparecia com o influenciador nas redes sociais. A conta de Babal está indisponível no Instagram. As informações são do g1.