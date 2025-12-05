Quem é Babal Guimarães, influenciador flagrado agredindo a namorada em Maceió

O influenciador Babal Guimarães, 33 anos, foi flagrado por câmeras de segurança agredindo sua namorada, a influenciadora e modelo Karla Lessa, em Maceió, Alagoas. As imagens foram registradas no dia 28 de novembro e divulgadas na quinta-feira (4), quando repercutiram nas redes.
No vídeo, o casal discute na área externa de um condomínio, quando Babal a empurra contra a parede, joga um objeto na direção de Karla, puxa seus cabelos e dá um tapa em seu rosto. Após as imagens virem a público, Karla apagou as fotos em que aparecia com o influenciador nas redes sociais. A conta de Babal está indisponível no Instagram. As informações são do g1.
Histórico de violência
Babal já havia sido condenado por violência doméstica em 2019, quando agrediu a ex-esposa, Teresa Santos Costa. Babal cumpriu a pena inicialmente em regime aberto, mas teve prisão decretada em janeiro deste ano por descumprir medidas impostas pela Justiça de Alagoas. Em fevereiro, ficou em prisão domiciliar.
Em 2023, Babal também foi condenado por outra denúncia, desta vez contra sua então esposa Emily Garcia. A Justiça concedeu medida protetiva à Emily. Este ano, Babal também perdeu a guarda do filho do casal, após violar as condições da condenação de 2019.
O influenciador Emanuel Francisco dos Santos Júnior, conhecido como Babal Guimarães, possui mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, onde seu perfil está atualmente desativado.
O que diz a família
Em entrevistas anteriores, o irmão de Babal e ex-marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, afirmou que o influenciador muda de comportamento ao consumir bebida alcoólica e que a família nunca apoiou suas atitudes de violência.
— Estou tão chocado quanto o Brasil — falou Lucas.
Posicionamento da Polícia
A delegada Ana Luiza Nogueira, da Polícia Civil, informou através de assessoria de imprensa que irá se manifestar sobre o caso nesta sexta-feira (5), no Complexo de Delegacias Especializadas, no Bairro de Mangabeiras.
Apesar das imagens, Karla não registou boletim de ocorrência, mas a polícia iniciou o procedimento após a repercussão do caso.
