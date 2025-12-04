Viral

Vidente búlgara
Quem é Baba Vanga e por que uma previsão dela para 2026 voltou a repercutir

Conhecida por prever eventos como Chernobyl e o 11 de setembro, ela prevê contato com extraterrestres no próximo ano

Zero Hora

  • Baba Vanga ficou famosa por previsões de grandes eventos, como Chernobyl e os atentados de 11 de setembro.
  • Nascida em 1911, perdeu a visão na adolescência e afirmou desenvolver habilidades premonitórias após o acidente.
  • Para 2026, Vanga teria previsto o primeiro contato da humanidade com extraterrestres, segundo postagens recentes.
  • Sua fama cresceu na Segunda Guerra Mundial, quando ajudava pessoas a localizar parentes desaparecidos.
  • Estudos atribuem a ela uma taxa de acerto de 80%, com previsões registradas em livros e documentários.
YouTube/HISTORY/Reprodução
Figura que se tornou um fenômeno global, previu a chegada de extraterrestres à Terra.

Previsões de Baba Vanga voltaram a repercutir nas redes sociais recentemente. A ela são atribuídas previsões de eventos marcantes na história, como o desastre de Chernobyl e os atentados de 11 de setembro. 

Nascida em 31 de janeiro de 1911, em Strumica, região que hoje integra a Macedônia do Norte, Vangelia Pandeva Dimitrova sofreu um acidente na adolescência, que resultou na perda progressiva de sua visão

A partir desse episódio, ela afirma ter desenvolvido "habilidades premonitórias", que teriam contribuído para a construção de sua figura mística.

Previsão para 2026

“As previsões de Baba Vanga sugerem que 2026 poderia trazer o primeiro contato da humanidade com extraterrestres. Ela previu que uma nave espacial gigantesca se aproximaria da Terra, o que facilitaria a comunicação com uma civilização avançada”, afirmou o site Space and Technology em sua conta no X, em um post que gerou debate (veja o post abaixo).

A possibilidade de existência de vida fora da Terra sempre foi tema de discussão, embora a ciência nunca tenha confirmado qualquer contato com seres extraterrestres. Porém, a aproximação do cometa interestelar 3I/ATLAS reacendeu a curiosidade pública sobre o que pode existir além da nossa galáxia, fazendo com que a suposta previsão de Baba Vanga ganhasse ainda mais repercussão nas redes sociais.

Fama na Segunda Guerra Mundial

A vidente tornou-se conhecida durante a Segunda Guerra Mundial, atraindo pessoas que buscavam localizar entes queridos desaparecidos ou aproveitar seus supostos poderes de cores.

Um de seus clientes, o soldado búlgaro Dimitar Gushterov, acabou se tornando seu marido. Ele morreu em agosto de 1962. Vanga faleceu em agosto de 1996.

Previsões acertadas

Segundo o History Channel, muitos estudiosos e pesquisadores tentaram mensurar as previsões de Baba Vanga, atribuindo-lhes uma “taxa de sucesso” de 80%

Além de ter supostamente previsto os atentados de 11 de setembro, em 2001, ela também teria previsto eventos como o tsunami no Oceano Índico, em 2004, e a eleição de Barack Obama. 

Essas e outras previsões foram registradas em livros e documentários produzidos por seguidores e pesquisadores de sua obra.

