Quem é Baba Vanga e por que uma previsão dela para 2026 voltou a repercutir

A possibilidade de existência de vida fora da Terra sempre foi tema de discussão, embora a ciência nunca tenha confirmado qualquer contato com seres extraterrestres. Porém, a aproximação do cometa interestelar 3I/ATLAS reacendeu a curiosidade pública sobre o que pode existir além da nossa galáxia, fazendo com que a suposta previsão de Baba Vanga ganhasse ainda mais repercussão nas redes sociais.