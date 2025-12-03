Quem é a brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna

A brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna, de acordo com a Revista Forbes. Empresária, Luana ajudou a criar a Kalshi, plataforma de apostas de eventos que vale US$ 11 bilhões (cerca de R$ 58,63 bilhões).
Luana nasceu em Minas Gerais, é ex-bailarina do Balé Bolshoi de Joinville (SC), único fora da Rússia, e engenheira formada pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Ela também passou pela Bridgewater e Citadel, grandes instituições financeiras. Ganhou prêmios de matemática durante a adolescência.
Segundo a Forbes, Luana se inspirou na mãe, professora de matemática, e no pai, engenheiro elétrico. Ela conquistou o ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e o bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina.
Como Luana adquiriu sua fortuna?
Luana e o seu sócio, Tarek Mansour, 29 anos, se tornaram bilionários depois que sua empresa de mercado de previsões levantou US$ 1 bilhão (R$ 5,33 bilhões) e atingiu uma avaliação de US$ 11 bilhões. Cada um deles possui cerca de 12% da empresa e seu patrimônio líquido aumentou.
O que é a Kalshi
A empresa de Luana e Tarek permite que os usuários apostem no resultado de eventos futuros, como jogos esportivos e eleições.
Homenagem de Joinville
A escola Bolshoi de Joinville, que Luana frequentou, publicou uma homenagem nas redes sociais para Luana e destacou que ela foi aprovada nos maiores vestibulares do mundo, como Harvard, Yale, Stanford e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A escola também ressaltou a conduta de Luana: "muito dedicada e estudiosa".
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular