Viral

Aos 29 anos
Notícia

Quem é a brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna

Mineira e ex-bailarina, brasileira ajudou a criar startup de apostas que está avaliada em US$ 11 bilhões

Zero Hora

Enviar email
Reprodução/@luana_lopes_lara
Luana nasceu em Minas Gerais, mas se mudou para o Rio de Janeiro e então para Santa Catarina após aprovação no Bolshoi.

A brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna, de acordo com a Revista Forbes. Empresária, Luana ajudou a criar a Kalshi, plataforma de apostas de eventos que vale US$ 11 bilhões (cerca de R$ 58,63 bilhões). 

Luana nasceu em Minas Gerais, é ex-bailarina do Balé Bolshoi de Joinville (SC), único fora da Rússia, e engenheira formada pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Ela também passou pela Bridgewater e Citadel, grandes instituições financeiras. Ganhou prêmios de matemática durante a adolescência.

Segundo a Forbes, Luana se inspirou na mãe, professora de matemática, e no pai, engenheiro elétrico. Ela conquistou o ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e o bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina.

Como Luana adquiriu sua fortuna?

Luana e o seu sócio, Tarek Mansour, 29 anos, se tornaram bilionários depois que sua empresa de mercado de previsões levantou US$ 1 bilhão (R$ 5,33 bilhões) e atingiu uma avaliação de US$ 11 bilhões. Cada um deles possui cerca de 12% da empresa e seu patrimônio líquido aumentou.

O que é a Kalshi

A empresa de Luana e Tarek permite que os usuários apostem no resultado de eventos futuros, como jogos esportivos e eleições. 

Homenagem de Joinville

A escola Bolshoi de Joinville, que Luana frequentou, publicou uma homenagem nas redes sociais para Luana e destacou que ela foi aprovada nos maiores vestibulares do mundo, como Harvard, Yale, Stanford e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A escola também ressaltou a conduta de Luana: "muito dedicada e estudiosa".

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: