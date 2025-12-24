Que horas estreiam os episódios da última temporada de "Stranger Things"? Veja calendário completo

A parte 2 da quinta e última temporada de Stranger Things estreia na noite de Natal, quinta-feira (25), na Netflix, às 22h, prometendo transformar o fim de ano dos fãs em um grande evento de despedida.
Os novos episódios dão continuidade ao confronto final em Hawkins e aprofundam o desfecho da série criada pelos irmãos Duffer, com o retorno de Millie Bobby Brown e Noah Schnapp ao elenco principal.
A última temporada foi separada em três volumes, todos disponibilizados às 22h (horário de Brasília).
A Netflix optou por dividir o lançamento dos capítulos finais ao longo do ano, prolongando a expectativa do público até o desfecho da trama. Confira o horário de estreia dos episódios da parte 2 de Stranger Things 5, além da data da parte final.
Volume 2: 25 de dezembro, às 22h
- 5. Tratamento de Choque: aproximadamente 1h
- 6. A Fuga de Camazotz: aproximadamente 1h
- 7. A Ponte: aproximadamente 1h
Volume 3: 31 de dezembro, às 22h
- 8. O Mundo "Direito": aproximadamente 2h
Sobre a trama
Ambientada nos anos 1980, a trama acompanha um grupo de amigos da pequena cidade de Hawkins que se vê envolvido em acontecimentos sobrenaturais após o misterioso desaparecimento de um deles. A partir daí, eles passam a encarar experimentos secretos do governo, criaturas de outra dimensão e ameaças capazes de colocar em risco não só a cidade, mas o equilíbrio entre realidades paralelas, especialmente o Mundo Invertido.
Na quinta e última temporada, a história mostra Hawkins lidando com as consequências da abertura dos portais para o Mundo Invertido, enquanto Eleven e seus amigos se preparam para o confronto final contra o vilão Vecna.
O que aconteceu no final da primeira parte
No Volume 1, a narrativa é marcada por reviravoltas intensas. Vecna amplia sua ofensiva ao sequestrar crianças — entre elas Holly — enquanto Eleven é capturada pelo governo e fica temporariamente sem seus poderes. Também é revelado que Max permanece viva, presa a uma dimensão mental ligada ao vilão, onde encontra pistas de que ainda existe uma possibilidade de escapar, reacendendo a esperança dos fãs.
Paralelamente, Will volta a assumir um papel central na história ao ser confrontado diretamente por Vecna e descobrir que sempre fez parte de seu plano. A partir desse embate, ele desperta novas habilidades e consegue interferir na Mente Coletiva para conter o ataque dos Demogorgons, deixando evidente que sua participação será decisiva nos próximos episódios.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular