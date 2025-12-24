Que horas estreiam os episódios da última temporada de "Stranger Things"? Veja calendário completo

Ambientada nos anos 1980, a trama acompanha um grupo de amigos da pequena cidade de Hawkins que se vê envolvido em acontecimentos sobrenaturais após o misterioso desaparecimento de um deles. A partir daí, eles passam a encarar experimentos secretos do governo, criaturas de outra dimensão e ameaças capazes de colocar em risco não só a cidade, mas o equilíbrio entre realidades paralelas, especialmente o Mundo Invertido.