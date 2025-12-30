Que horas estreia o último episódio de Stranger Things?

A estreia de Stranger Things 5, uma das produções mais assistidas na Netflix foi muito aguardada pelo fãs. A quinta temporada foi dividida em três partes e teve seus quatro primeiros capítulos lançados no dia 26 de novembro.
O volume 2 foi lançado na quinta-feira (25), com três episódios. Os novos capítulos dão continuidade ao confronto final em Hawkins e aprofundam o desfecho da série criada pelos irmãos Duffer, com o retorno de Millie Bobby Brown e Noah Schnapp ao elenco principal.
O último volume será lançado na quarta-feira (31), encerrando a quinta e última temporada da série. O único episódio tem aproximadamente 2h de duração e está previsto para às 22h.
Calendário de lançamentos de Stranger Thinhs
Volume 1 — 26 de novembro
- Episódio 1 – Missão de Resgate — 1h08min
- Episódio 2 – O Desaparecimento de... — 54min
- Episódio 3 – A Armadilha — 1h06min
- Episódio 4 – Feiticeiro — 1h23min
Volume 2 — 25 de dezembro
- Episódio 5 – Tratamento de Choque — cerca de 1h
- Episódio 6 – A Fuga de Camazotz — aproximadamente 1h
- Episódio 7 – A Ponte —aproximadamente 1h
Volume 3 — 31 de dezembro
- Episódio 8 – O Mundo "Direito" — aproximadamente 2h
Sobre a trama
Stranger Things é uma série de ficção científica e suspense ambientada nos anos 1980, na cidade fictícia de Hawkins, Indiana. A trama tem início com o misterioso desaparecimento de Will Byers, evento que mobiliza sua mãe, Joyce, o chefe de polícia Hopper e seus amigos Mike, Dustin e Lucas.
Ao longo da busca, eles se deparam com experimentos secretos, forças sobrenaturais e uma enigmática garota com poderes telecinéticos chamada Eleven, revelando a existência do aterrorizante Mundo Invertido e de conspirações governamentais, em uma história que mistura nostalgia, terror e laços de amizade.
