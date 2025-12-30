Que horas é o sorteio da Mega da Virada e onde assistir ao vivo

A Caixa Econômica Federal sorteia, a partir das 22h desta quarta-feira (31), o prêmio da Mega da Virada, que está estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso. As apostas podem ser realizadas até às 20h do dia do sorteio.
Onde assistir ao sorteio da Mega da Virada 2025
Considerado o concurso mais esperado das loterias brasileiras, o evento terá transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Também é possível assistir pela página das Loterias Caixa no Facebook. A exibição pode ser acompanhada pelo celular, computador ou TV com acesso à internet.
Sobre a cerimônia
O sorteio da Mega-Sena da Virada é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, local reservado exclusivamente para os principais concursos das Loterias Caixa. A Caixa Econômica Federal é responsável pela transmissão oficial, permitindo que o público acompanhe o evento de casa.
A cerimônia adota os mesmos procedimentos rigorosos de segurança e auditoria utilizados ao longo do ano, com acompanhamento técnico e verificação dos resultados.
Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão
Como apostar na Mega da Virada 2025
Nas agências lotéricas
Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa:
- Encontre uma lotérica credenciada
- Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
- Guarde o comprovante físico
Online
Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
- Guarde o comprovante da aposta
Como fazer um bolão
O bolão pode ser feito presencialmente em qualquer lotérica, reunindo um grupo para escolher os números, definir o número de cotas e registrar a aposta, com recibos individuais para cada participante. Em caso de prêmio, o valor é dividido conforme as cotas.
Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas, tanto no balcão quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Online, não é permitido criar um bolão próprio, apenas adquirir cotas disponíveis, com pagamento via Pix ou cartão.