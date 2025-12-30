Viral

Já jogou?
Notícia

Que horas é o sorteio da Mega da Virada e onde assistir ao vivo

Prêmio estimado em R$ 1 bilhão é o maior da história do concurso. Apostas podem ser realizadas até às 20h desta quarta-feira (31)

Zero Hora

Enviar email
RNL Fotografia / stock.adobe.com/1845531339
Prêmio será sorteado às 22h.

A Caixa Econômica Federal sorteia, a partir das 22h desta quarta-feira (31), o prêmio da Mega da Virada, que está estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso. As apostas podem ser realizadas até às 20h do dia do sorteio. 

Onde assistir ao sorteio da Mega da Virada 2025 

Considerado o concurso mais esperado das loterias brasileiras, o evento terá transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube

Também é possível assistir pela página das Loterias Caixa no Facebook. A exibição pode ser acompanhada pelo celular, computador ou TV com acesso à internet.

Sobre a cerimônia

O sorteio da Mega-Sena da Virada é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, local reservado exclusivamente para os principais concursos das Loterias Caixa. A Caixa Econômica Federal é responsável pela transmissão oficial, permitindo que o público acompanhe o evento de casa.

A cerimônia adota os mesmos procedimentos rigorosos de segurança e auditoria utilizados ao longo do ano, com acompanhamento técnico e verificação dos resultados.

Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada

  • Data do sorteio: 31 de dezembro
  • Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
  • Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
  • Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
  • Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão

Como apostar na Mega da Virada 2025

Nas agências lotéricas

Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa:

  • Encontre uma lotérica credenciada
  • Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)
  • Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
  • Guarde o comprovante físico

Online

Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:

  • Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
  • Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos
  • Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31
  • Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
  • Vá ao carrinho para revisar seus jogos
  • Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
  • Guarde o comprovante da aposta

Como fazer um bolão

O bolão pode ser feito presencialmente em qualquer lotérica, reunindo um grupo para escolher os números, definir o número de cotas e registrar a aposta, com recibos individuais para cada participante. Em caso de prêmio, o valor é dividido conforme as cotas.

Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas, tanto no balcão quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Online, não é permitido criar um bolão próprio, apenas adquirir cotas disponíveis, com pagamento via Pix ou cartão.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: