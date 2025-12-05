Quanto é a fortuna da brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo sem herança

Luana e o sócio, Tarek Mansour, também de 29 anos, viraram bilionários depois que a Kalshi levantou US$ 1 bilhão em nova rodada de investimentos, saltando para uma avaliação de US$ 11 bilhões. Cada um deles detém cerca de 12% da empresa, o que elevou a fortuna de cada um para US$ 1,3 bilhão (R$ 6,93 bilhões, na cotação atual).