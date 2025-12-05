Quanto é a fortuna da brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo sem herança

A brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, acaba de entrar para o grupo das bilionárias que construíram a própria fortuna — e como a mais jovem do mundo nessa categoria, segundo a Forbes.
Ex-bailarina formada pela única escola do Balé Bolshoi fora da Rússia, em Joinville, Santa Catarina, Luana criou a plataforma de apostas de eventos Kalshi, hoje avaliada em US$ 11 bilhões (aproximadamente R$ 58,6 bilhões).
Engenheira formada pelo MIT, ela ingressou na instituição em 2014 e passou por grandes empresas do mercado financeiro, como Bridgewater e Citadel. Ela acumulou prêmios em olimpíadas de matemática e astronomia quando ainda estava no ensino médio.
A Escola Bolshoi de Joinville celebrou a conquista nas redes sociais e lembrou que, enquanto ainda dançava, Luana foi aprovada em alguns dos vestibulares mais concorridos do mundo — Harvard, Stanford e Yale — além da UFRJ. “Para realizar o sonho de estudar engenharia no exterior, ela abriu mão do balé, sua grande paixão”, registrou a instituição.
Conforme a Forbes, o impulso veio de casa: filha de uma professora de matemática e de um engenheiro elétrico, Luana estudava até altas horas para disputar competições acadêmicas. Esforço que rendeu, entre outras medalhas, ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina.
Como ela chegou ao primeiro bilhão
Luana e o sócio, Tarek Mansour, também de 29 anos, viraram bilionários depois que a Kalshi levantou US$ 1 bilhão em nova rodada de investimentos, saltando para uma avaliação de US$ 11 bilhões. Cada um deles detém cerca de 12% da empresa, o que elevou a fortuna de cada um para US$ 1,3 bilhão (R$ 6,93 bilhões, na cotação atual).
A plataforma permite que usuários apostem no resultado de eventos futuros — de eleições e decisões políticas a jogos esportivos e acontecimentos da cultura pop.
Com a disparada da Kalshi, Luana ultrapassou a norte-americana Lucy Guo, 31 anos, cofundadora da Scale AI, que até então era considerada a bilionária “self-made” mais jovem do mundo, título que havia ganhado em abril.
Fortuna de Luana
- Com 12% da fatia da empresa, Luana atualmente tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão (R$ 6,93 bilhões), segundo a Forbes.
