Quanto custa uma passagem do voo mais longo do mundo?

Atualmente, o voo mais longo do mundo é o trajeto entre Singapura e Nova York, com quase 19 horas de duração. Ele ocupa essa posição desde 2020, segundo o Flightradar24, plataforma que monitora viagens aéreas.
O trecho, operado pela Singapore Airlines, é realizado diariamente com aeronaves Airbus A350-900ULR, modelo projetado para viagens de longa duração. Os valores variam de R$ 3,7 mil até mais de R$ 44 mil.
Valores somente de ida incluindo taxa
No site da Singapore Airlines voos para janeiro de 2026, os valores do trecho Singapura–Nova York ficam entre:
- Na premium economy, de R$ 3,7 mil a R$ 17,7 mil.
- Na classe executiva, de R$ 20,7 mil a R$ 44,2 mil.
Fazendo o trajeto no sentido contrário — de Nova York para Singapura — os valores mudam um pouco:
- Na premium economy, variam de R$ 4,7 mil a R$ 15 mil.
- Na classe executiva, de R$ 27 mil a R$ 38 mil.
Sobre o avião
O avião tem capacidade para 161 passageiros, divididos em:
- 67 assentos na executiva
- 94 na premium economy
A versão sem escalas dessa rota não oferece classe econômica — essa categoria só está disponível nos voos com conexão.
Voo mais longo com os dias contados?
A companhia aérea australiana Qantas planeja inaugurar, em 2027, um trajeto ainda maior, com duração prevista de 22 horas. Os preços e detalhes das rotas ainda não foram divulgados.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular