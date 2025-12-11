Quanto custa para tirar o passaporte em 2025?

À medida que a alta temporada de viagens se aproxima, é essencial que os viajantes façam seus passaportes para garantir uma jornada sem imprevistos e o acesso a destinos internacionais.
O passaporte é o documento oficial de identificação emitido pelo governo que autoriza o titular a cruzar fronteiras e comprova sua nacionalidade perante outros países.
Para iniciar o processo no Brasil, o cidadão deve acessar o site gov.br, preencher o formulário e pagar a taxa de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Quanto custa para emitir o passaporte
Primeira via ou renovação
Atualmente, segundo o governo federal, a taxa comum aplicada à primeira via ou renovação do passaporte custa R$ 257,25.
Em caso de urgência/emergência
Caso o cidadão precise emitir seu passaporte em situação de urgência ou emergência, será aplicada uma taxa adicional sobre a taxa comum, totalizando R$ 334,42 para a emissão do documento.
Em caso de perda ou extravio
Se o passaporte anterior do cidadão for extraviado ou perdido, é aplicada uma taxa adicional mais cara sobre a taxa comum. O valor total do novo passaporte será de R$ 514,50.
Métodos de pagamento
O cidadão pode efetuar o pagamento da taxa por duas maneiras:
- PagTesouro - Pix ou Cartão de Crédito
- Boleto - via código de barras
