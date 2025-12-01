Quando será paga a segunda parcela do 13º salário?

A segunda parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até o dia 20 deste mês aos trabalhadores. O prazo para o depósito da primeira parcela do benefício terminou na última sexta-feira (28).
Essa outra metade da gratificação natalina agora deverá vir com descontos de Imposto de Renda (IR) e INSS.
O que é o 13° salário?
O décimo terceiro, também conhecido como gratificação natalina, é o pagamento de um salário extra no final de cada ano. O benefício corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado.
As horas extras e o adicional noturno também podem integrar o décimo terceiro salário, assim como adicionais de insalubridade e de periculosidade.
Quem tem direito a receber?
Qualquer trabalhador urbano, rural, avulso ou doméstico, tem direto a receber o décimo terceiro.
Buscas no Google Trends
Buscas pelo pagamento da segunda parcela do décimo terceiro subiram no Google Trends na manhã segunda-feira (1º). O termo gerou mais de 200 buscas nas últimas horas, registrando um aumento de 100%.
Como funciona o pagamento do 13° salário
O décimo terceiro salário é pago em duas parcelas, que são calculadas com base em critérios distintos:
- A primeira parcela é calculada com base na média salarial de janeiro a novembro e paga até 30 de novembro. Corresponde a metade do valor do benefício.
- A segunda parcela corresponde à complementação dos valores até 11/12 e deve ser paga até 20 de dezembro. É os 50% restante, com redução do IR e INSS.
Para os empregados que recebem salário variável, o benefício será calculado com base na soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o pagamento.
