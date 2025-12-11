Viral

Quando é o Game Awards 2025? Saiba horário e onde assistir ao evento

Cerimônia será transmitida ao vivo do Peacock Theater, em Los Angeles

@thegameawards / instagram/Reprodução
Evento ocorre nesta quinta-feira (11), às 21h30.

The Game Awards, considerada a maior premiação da indústria dos games e tradicional palco de anúncios e trailers inéditos, ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília). 

A cerimônia será transmitida diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles.

Onde assistir ao The Game Awards 2025? 

A transmissão será feita pelos canais oficiais do The Game Awards no YouTube e na Twitch.

Jogos confirmados:

Entre os títulos que devem marcar presença no evento, estão:

  • Novo Tomb Raider
  • Resident Evil: Requiem
  • Exodus
  • Novo jogo da Neon Giant
  • Phantom Blade Zero
  • Novo título da franquia Total War
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Possíveis anúncios e trailers esperados:

Alguns jogos aparecem em listas de classificação e registros recentes, indicando que podem surgir durante a premiação: 

  • Divinity
  • Final Fantasy VII Remake – Parte 3
  • Clockwork Revolution
  • The Duskbloods
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Assassin’s Creed IV: Black Flag – Remake
  • Death Stranding 2: On the Beach (versão para PC)
  • Silent Hill 1 – Remake

Até o momento, essas são as principais apostas para anúncios da noite. Apesar dos indícios, ainda não há confirmação oficial de que todos os títulos aparecerão no palco — os detalhes devem ser revelados apenas durante o evento.

Vencedor de 2024

No ano passado, Astro Bot saiu vitorioso no The Game Awards 2024. O jogo, que celebra as três décadas do PlayStation, conquistou quatro categorias: Melhor Design de Áudio, Melhor Trilha e Música, Melhor Direção e Jogo do Ano — a premiação mais importante da noite.

Play Station/Divulgação
"Astro Bot" foi o grande vencedor da premiação.


