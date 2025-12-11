Quando é o Game Awards 2025? Saiba horário e onde assistir ao evento

The Game Awards, considerada a maior premiação da indústria dos games e tradicional palco de anúncios e trailers inéditos, ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília).
A cerimônia será transmitida diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles.
Onde assistir ao The Game Awards 2025?
A transmissão será feita pelos canais oficiais do The Game Awards no YouTube e na Twitch.
Jogos confirmados:
Entre os títulos que devem marcar presença no evento, estão:
- Novo Tomb Raider
- Resident Evil: Requiem
- Exodus
- Novo jogo da Neon Giant
- Phantom Blade Zero
- Novo título da franquia Total War
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Possíveis anúncios e trailers esperados:
Alguns jogos aparecem em listas de classificação e registros recentes, indicando que podem surgir durante a premiação:
- Divinity
- Final Fantasy VII Remake – Parte 3
- Clockwork Revolution
- The Duskbloods
- Onimusha: Way of the Sword
- Assassin’s Creed IV: Black Flag – Remake
- Death Stranding 2: On the Beach (versão para PC)
- Silent Hill 1 – Remake
Até o momento, essas são as principais apostas para anúncios da noite. Apesar dos indícios, ainda não há confirmação oficial de que todos os títulos aparecerão no palco — os detalhes devem ser revelados apenas durante o evento.
Vencedor de 2024
No ano passado, Astro Bot saiu vitorioso no The Game Awards 2024. O jogo, que celebra as três décadas do PlayStation, conquistou quatro categorias: Melhor Design de Áudio, Melhor Trilha e Música, Melhor Direção e Jogo do Ano — a premiação mais importante da noite.