Quando começa o verão em 2025? 

Estação começa em 21 de dezembro, com previsão de altas temperaturas, dias mais longos e mudanças constantes no tempo

Zero Hora

Camila Hermes/Agencia RBS
O verão no Brasil tem grande importância para atividades econômicas.

O verão no Hemisfério Sul começa dia 21 de dezembro de 2025, às 12h03min (horário de Brasília), e termina no dia 20 de março de 2026, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

O período é marcado pelo aumento das temperaturas em todo o país, além das características da estação: dias mais longos que as noites e rápidas mudanças nas condições do tempo.

O Inmet lembra que as estações servem como referência para o calendário climático, mas que variações de temperatura e clima podem ocorrer de forma local, influenciadas por fatores meteorológicos e geográficos.

Características do verão

O verão no Brasil apresenta características bem definidas. De forma geral, a estação é marcada por:

  • Altas temperaturas: aumento do calor em todo o país, sendo a estação mais quente do ano
  • Dias longos e tempo instável: dias mais longos que as noites e rápidas mudanças nas condições do tempo
  • Chuvas intensas e frequentes: precipitações volumosas, muitas vezes acompanhadas de ventos fortes, raios e granizo
  • Grande importância econômica: essencial para a agropecuária, geração de energia hidrelétrica e reposição dos reservatórios de água.

