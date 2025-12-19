Quando começa o verão em 2025? 

O verão no Hemisfério Sul começa dia 21 de dezembro de 2025, às 12h03min (horário de Brasília), e termina no dia 20 de março de 2026, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O período é marcado pelo aumento das temperaturas em todo o país, além das características da estação: dias mais longos que as noites e rápidas mudanças nas condições do tempo.
O Inmet lembra que as estações servem como referência para o calendário climático, mas que variações de temperatura e clima podem ocorrer de forma local, influenciadas por fatores meteorológicos e geográficos.
Características do verão
O verão no Brasil apresenta características bem definidas. De forma geral, a estação é marcada por:
- Altas temperaturas: aumento do calor em todo o país, sendo a estação mais quente do ano
- Dias longos e tempo instável: dias mais longos que as noites e rápidas mudanças nas condições do tempo
- Chuvas intensas e frequentes: precipitações volumosas, muitas vezes acompanhadas de ventos fortes, raios e granizo
- Grande importância econômica: essencial para a agropecuária, geração de energia hidrelétrica e reposição dos reservatórios de água.
