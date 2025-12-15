O capítulo de Três Graças desta segunda-feira (15) será de tirar o fôlego. Isso porque o grupo liderado por Gerluce (Sophie Charlotte) irá invadir a mansão de Arminda (Grazi Massafera) para expropriar a estátua As Três Graças. A novela está prevista para começar às 21h20min (horário de Brasília), após o Jornal Nacional.
Na trama, Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo) e Júnior (Guthierry Sotero) vão roubar a obra da arte da mansão de Arminda e Josefa (Arlete Salles) para fazer justiça na Chacrinha e comprar remédios originais para substituir os medicamentos falsificados distribuídos pela Fundação Ferette.
O plano, que será colocado em prática no capítulo desta segunda-feira, promete ter reféns e uma prova que pode desvendar o crime.
Que horas começa Três Graças hoje?
Nesta quinta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.
Onde assistir
A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular