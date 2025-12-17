Viral

Qual o horário de "Três Graças" nesta quarta-feira?

Novela das nove começa logo após o "Jornal Nacional"

Zero Hora

Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação
Gerluce (Sophie Charlotte) ainda está se recuperando do assalto na casa de Arminda (Grazi Massafera).

O capítulo de Três Graças desta quarta-feira (17) promete. A trama de Aguinaldo Silva ainda repercute os últimos acontecimentos do assalto arquitetado pelo grupo de Gerluce (Sophie Charlotte) na mansão de Arminda (Grazi Massafera). A novela está prevista para começar às 21h20min (horário de Brasília), após o Jornal Nacional.  

Além dos desdobramentos da ação promovida por Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo) e Júnior (Guthierry Sotero), Gerluce ainda vai dar de cara com Claudia (Lorrana Mousinho), que contará o que aconteceu com ela desde que deixou a mansão de Arminda e Josefa (Arlete Salles).

Essa história deve render mais uma reviravolta na novela das nove.

Que horas começa Três Graças hoje?

Nesta quinta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.

Onde assistir 

A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.

