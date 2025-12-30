Qual é o prêmio da Mega da Virada 2025? 

A Mega da Virada deste ano deve pagar o prêmio R$ 1 bilhão, o maior já registrado na história das loterias brasileiras. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
É possível jogar até as 20h desta quarta-feira (31), tanto nas casas lotéricas quanto pela internet (veja abaixo o tutorial).
De acordo com a Caixa, as probabilidades de acerto na Mega da Virada são iguais às dos demais concursos da Mega-Sena.
Quais são as chances de ganhar o prêmio de R$ 1 bilhão
Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860 (cerca de 50 milhões), o que corresponde a uma chance de 0,000001997% de levar a bolada.
No entanto, a Mega-Sena permite aumentar as chances ao apostar em mais números. Confira probabilidade e valores:
- Aposta com seis números (R$ 6): 1 chance em 50 milhões
- Aposta com sete números (R$ 42): 1 chance em cerca de 7,1 milhões
- Aposta com oito números (R$ 168): 1 chance em cerca de 1,7 milhão
- Aposta com nove números (R$ 504): 1 chance em 595.998 mil
- Aposta com 10 números (R$ 1.260): 1 chance em 238,4 mil
- Aposta com 11 números (R$ 5.544): 1 chance em 108.363 mil
- Aposta com 12 números (R$ 2.772): 1 chance em 54.182 mil
- Aposta com 13 números (R$ 10.296): 1 chance em 29.175 mil
- Aposta com 14 números (R$ 18.018): 1 chance em 16.671 mil
- Aposta com 15 números (R$ 30.030): 1 chance em 10.003 mil
- Aposta com 16 números (R$ 48.048): 1 chance em 6.252 mil
- Aposta com 17 números (R$ 74.256): 1 chance em 4.045 mil
- Aposta com 18 números (R$ 111.384): 1 chance em 2.697 mil
- Aposta com 19 números (R$ 162.792): 1 chance em 1.845 mil
- Aposta com 20 números (R$ 232.560): 1 chance em 1.292 mil
Como apostar na Mega da Virada 2025
Nas agências lotéricas
Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa:
- Encontre uma lotérica credenciada
- Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
- Guarde o comprovante físico
Online
Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
- Guarde o comprovante da aposta
Como fazer um bolão
O bolão pode ser feito presencialmente em qualquer lotérica, reunindo um grupo para escolher os números, definir o número de cotas e registrar a aposta, com recibos individuais para cada participante. Em caso de prêmio, o valor é dividido conforme as cotas.
Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas, tanto no balcão quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Online, não é permitido criar um bolão próprio, apenas adquirir cotas disponíveis, com pagamento via Pix ou cartão.
Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular