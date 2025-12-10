Quais os melhores prompts para gerar vídeos no Veo 3? Google revela tutorial

Imagem de ponto de vista (POV), imersiva, da perspectiva do surfista. A câmera está acoplada ao bico da prancha. O vídeo mostra o surfista entrando em um "tubo" de água cristalina ao pôr do sol. A luz dourada e alaranjada do sol brilha através da crista da onda. A água está espumando e é de um azul profundo. Movimento da câmera é dinâmico e rápido, com uma breve transição para câmera lenta (slow motion) dramática no momento de maior intensidade. Estilo cinematográfico, proporção de tela 16:9, filmado em 4K, granulação de filme mínima.