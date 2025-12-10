Quais os melhores prompts para gerar vídeos no Veo 3? Google revela tutorial

Disponível no aplicativo Gemini (com recurso pago) e na plataforma Flow, o sistema interpreta descrições complexas em clipes hiper-realistas de forma automática.
Para obter melhores resultados, o recomendado é criar prompts detalhados. O Google não permite recriar imagens protegidas por direitos autorais — mas autoriza o uso como referência. A seguir, veja como criar prompts para o Veo 3, segundo o próprio Google.
Exemplo de vídeo do Veo 3
Como criar prompts para o Veo 3
- Liste os elementos cinematográficos que deseja incluir no vídeo: personagens, formato, atmosfera e estilo visual;
- Pense nos elementos técnicos: ângulos, zoom, planos de câmera e detalhes específicos de áudio ou imagem;
- Explique à IA sobre a escala do vídeo, detalhando os enquadramentos de cena e partes da imagem para se atentar;
- Se você possuir um roteiro de texto para o vídeo, também o anexe ao prompt e defina o tom de voz do personagem que falará.
O Gemini permite prompts mais simples, mas o Flow precisa de informações mais detalhadas na hora de criar vídeos com o Veo 3.
Exemplos de prompts
1. Cena de ação e aventura
Imagem de ponto de vista (POV), imersiva, da perspectiva do surfista. A câmera está acoplada ao bico da prancha. O vídeo mostra o surfista entrando em um "tubo" de água cristalina ao pôr do sol. A luz dourada e alaranjada do sol brilha através da crista da onda. A água está espumando e é de um azul profundo. Movimento da câmera é dinâmico e rápido, com uma breve transição para câmera lenta (slow motion) dramática no momento de maior intensidade. Estilo cinematográfico, proporção de tela 16:9, filmado em 4K, granulação de filme mínima.
2. Animação fantástica
Cena de animação 3D, estilo visual que mistura Pixar e Studio Ghibli. Uma pequena raposa curiosa, com pelos que brilham suavemente em branco-azulado, espreita por trás de um cogumelo gigante e roxo. A floresta noturna é bioluminescente, com musgo azul-turquesa nos troncos das árvores e vaga-lumes flutuantes. A iluminação é suave, etérea e mágica. A câmera segue a raposa com um movimento de guindaste (crane shot) lento e fluido, revelando a profundidade da floresta. Foco nítido na raposa, fundo levemente desfocado.
3. Demonstração culinária
Plano médio com foco macro nas mãos de um chef profissional, cortando legumes coloridos (pimentões vermelho, verde e amarelo) em cubos perfeitos rapidamente. A faca de chef prateada e afiada reflete a luz intensa e branca da cozinha industrial. A bancada é de aço inoxidável. O movimento da câmera é fixo e estável, sem tremores. O vídeo deve ter um aspecto de alta definição, limpo e profissional, como um comercial de TV.
Quanto mais específico for o prompt, melhor será para a IA elaborar o vídeo conforme a sua preferência.
