Quais foram os números da Mega da Virada 2024

Às vésperas de mais um sorteio da Mega da Virada, muitos apostadores olham para os resultados anteriores para matar a curiosidade ou buscar inspiração para as apostas deste ano.
O sorteio será realizado nesta quarta-feira (31), às 22h (horário de Brasília), uma novidades deste ano. Com isso, as apostas podem ser realizadas até às 20h. Haverá transmissão no YouTube da Caixa Econômica Federal.
No concurso especial passado, seis dezenas foram suficientes para transformar oito apostas em premiadas. Na Mega da Virada 2024, realizada em 31 de dezembro do ano passado, os números sorteados foram: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.
O prêmio total chegou a R$ 635,4 milhões, o maior já registrado na história da modalidade até aquele momento — em 2025, a estimativa é de R$ 1 bilhão.
A quantia foi repartida entre oito apostas que acertaram as seis dezenas, todas contempladas com o prêmio principal.
Como conferir o resultado
Após a realização do sorteio, o primeiro cuidado do apostador é conferir os números. Essa checagem pode ser feita no site oficial da Caixa Econômica Federal, em aplicativos de loterias ou diretamente nas casas lotéricas.
A Caixa reforça que a conferência do bilhete e a guarda do comprovante, seja físico ou eletrônico, são de responsabilidade exclusiva do jogador. Sem o bilhete premiado, não é possível solicitar o pagamento do prêmio.
Como apostar na Mega da Virada 2025?
Pré-requisitos para jogar
- Ter mais de 18 anos;
- Possuir um cartão de crédito válido;
- Fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo;
- Fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (20h do dia do sorteio).
Nas agências lotéricas
Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa, o apostador deve:
- Encontre uma lotérica credenciada;
- Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque seus números manualmente ou pedir Surpresinha (números aleatórios);
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix;
- Guardar o comprovante físico.
Online
Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada;
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso;
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática;
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho";
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos;
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento;
- Guarde o comprovante da aposta.
Como fazer o bolão entre amigos?
Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.
Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.
Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.
- Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar;
- Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio;
- Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos;
- Preencha o campo "bolão" no final da cartela;
- Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100;
- Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7;
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante;
- Distribua os recibos aos apostadores do bolão.
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.