Prazo para sacar abono salarial PIS/Pasep acaba no dia 29; saiba quem tem direito

Os mais de 141 mil trabalhadores com direito ao abono salarial PIS/Pasep 2025 têm até 29 de dezembro para sacar o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, ainda estão disponíveis R$ 145.788.353,00 de saldo parado.
O abono salarial é um benefício de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores que atendem aos requisitos do programa (veja quem tem direito abaixo).
Após o dia 29 de dezembro, os valores não pagos serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Ainda será possível recuperar o dinheiro, porém o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho.
Quem tem direito ao abono salarial?
Tem direito ao abono em 2025 quem trabalhou com carteira assinada (CLT) durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023, e recebeu até dois salários mínimos por mês.
Além disso, o trabalhador/servidor público deve estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (com data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos. O empregador também deve informar os dados do trabalhador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial de 2023.
Como consultar o PIS/Pasep
Pela internet:
- Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em "Entrar com Gov.br"
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br
- Em seguida, clique em "Abono Salarial"
- Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber
Trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
Quem não tem direito ao abono salarial?
Não tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep as seguintes categorias:
- empregado(a) doméstico(a)
- trabalhadores rurais empregados por pessoa física
- trabalhadores urbanos empregados por pessoa física
- trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica
Qual é o valor do abono salarial?
O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base (2023).
O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados em 2023. Somente quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário mínimo.
O valor do abono salarial varia de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados.
Como serão feitos os pagamentos?
Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. O depósito é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada, e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.
PIS (Programa de Integração Social)
O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada que tenham carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco. Quem possui conta-corrente ou poupança na Caixa tem o crédito automático.
Os demais recebem na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem. Se o trabalhador não possuir cartão social, o pagamento também pode ser realizado em qualquer agência da Caixa com a apresentação de um documento de identificação.
Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)
O Pasep é pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos que trabalharam no ano-base do pagamento. Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os outros beneficiários receberão o pagamento como crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento, informou o Ministério do Trabalho. É preciso levar documento de identificação com foto.