PlayStation libera retrospectiva de 2025; veja como acessar

No embalo do YouTube e do Spotify, a retrospectiva do PlayStation de 2025 também já está disponível e ficará disponível até o dia 8 de janeiro de 2026.
O Wrap-Up da Sony reúne atividades dos jogadores ao longo do ano, incluindo os títulos mais acessados, os números de horas jogadas e informações de desempenho no PS4 e PS5.
O material apresenta estatísticas individuais e oferece bônus digitais para quem concluir o tour. No fim da retrospectiva, todos os usuários ganham um avatar exclusivo inspirado no tema “vidro”.
Como acessar a Retrospectiva PlayStation 2025
Para participar, é necessário acessar o site oficial do Wrap-Up e fazer login com a conta PlayStation. A plataforma exibe:
- Jogos mais jogados no ano;
- Total de horas entre campanhas solo e partidas multiplayer;
- Gêneros preferidos;
- Progresso de troféus;
- Informações adicionais de uso do PS VR2, Portal e até o DualSense mais utilizado.
A Sony também desenvolveu uma playlist personalizada com sugestões do catálogo PS Plus Extra e Deluxe, selecionadas com base no seu estilo de jogo.
Requisitos para participar do PlayStation Wrap-Up
Para acessar a retrospectiva, é necessário:
- Ter uma conta PlayStation ativa na sua região;
- Ser maior de idade;
- Ter acumulado ao menos 10 horas de jogo em um PS4 ou PS5 entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.
Jogadores que não autorizaram a coleta de dados completos (“Full Data” no PS5 ou “Additional Data” no PS4, dependendo da região) não poderão visualizar a retrospectiva — estratégia adotada para garantir transparência no uso das informações.
Como liberar o avatar gratuito
Assim que o usuário concluir a experiência, poderá resgatar um avatar exclusivo, que ficará disponível por meio de um código. Em algumas regiões, o código divulgado é J4G3-LXD3-G747. Entretanto, pode variar de acordo com a localidade — por isso, a recomendação é verificar o código exibido ao final da retrospectiva.
A Sony também disponibiliza, no encerramento do Wrap-Up, um link direto para o resgate da recompensa.
Buscas no Google Trends
Buscas pela "retrospectiva PlayStation" dispararam no Google Trends na manhã desta quarta-feira (10). Nas últimas horas, o termo registrou mais de 10 mil pesquisas, um crescimento de 200% no interesse dos usuários.
