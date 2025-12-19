Pix fora do ar? Serviço de pagamento apresenta instabilidade nesta sexta-feira

O Pix apresenta instabilidade na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais, houve um aumento expressivo de reclamações nas últimas horas, com pico de notificações pouco depois das 10h.
Os relatos indicam principalmente dificuldades para realizar pagamentos, que concentram 64% das queixas registradas. Também há problemas envolvendo transferências (19%) e operações com QR Code (17%). O mapa de calor do Downdetector mostra registros espalhados por diferentes regiões do país, indicando falha de alcance nacional.
Até o momento, o Banco Central e as principais instituições financeiras não se manifestaram oficialmente sobre a causa da instabilidade nem informaram previsão de normalização do serviço.
