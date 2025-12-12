Calendário Pis/Pasep 2025: prazo para saque do abono salarial está nos últimos dias; saiba quem tem direito

Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. O depósito é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.