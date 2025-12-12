Calendário Pis/Pasep 2025: prazo para saque do abono salarial está nos últimos dias; saiba quem tem direito

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que mais de 150 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, ainda não sacaram o benefício. São cerca de R$ 160 milhões ainda disponíveis. O prazo para saque do benefício é 27 de dezembro.
O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa.
Quem tem direito ao abono salarial?
Tem direito ao abono em 2025 quem trabalhou com carteira assinada (CLT) durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023 e recebeu até dois salários mínimos por mês.
Além disso, o trabalhador/servidor público deve estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (com data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos. O empregador também deve informar os dados do trabalhador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial de 2023.
Como consultar o PIS/Pasep
Pela internet:
- Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em "Entrar com gov.br"
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no portal Gov.br
- Em seguida, clique em "Abono Salarial"
- Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
Pelo aplicativo:
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no portal Gov.br
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
Quem não tem direito ao abono salarial?
Não tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep as seguintes categorias:
- empregado(a) doméstico(a)
- trabalhadores rurais empregados por pessoa física
- trabalhadores urbanos empregados por pessoa física
- trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.
Qual é o valor do abono salarial?
O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base (2023).
O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados em 2023. Somente quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário mínimo.
O valor do abono salarial varia de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados.
Como serão feitos os pagamentos?
Os pagamentos do PIS/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. O depósito é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.
PIS (Programa de Integração Social)
O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada que tenham carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco. Quem possui conta-corrente ou poupança na Caixa tem o crédito automático.
Os demais recebem na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem. Se o trabalhador não possuir cartão social, o pagamento também pode ser realizado em qualquer agência da Caixa com a apresentação de um documento de identificação.
Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)
O Pasep é pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos que trabalharam no ano-base do pagamento. Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os outros beneficiários receberão o pagamento como crédito em conta bancária, transferência via TED, via PIX ou presencial nas agências de atendimento, informou o Ministério do Trabalho. É preciso levar documento de identificação com foto.
Calendário de pagamentos PIS/Pasep 2026
O calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026 já foi divulgado; confira:
Em caso de dúvidas
Caso tenha dúvidas, pode solicitar mais informações pelos nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalho.uf@economia.gov.br (substituindo os dígitos UF pela sigla do estado do trabalhador).
